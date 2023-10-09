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ProA: Falcons mit Flugshow in eigener Halle

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Video-Highlight des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. Artland Dragons aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 2. Spieltag am 08.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @nuernberg-falcons-bc @artland-dragons

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