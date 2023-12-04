ProA: Flowers mit 3 von der Eckfahne!

Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels Bozic Estriche Knights Kirchheim vs. Medipolis SC Jena aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 10. Spieltag am 02.12.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga @kreisbau-knights-kirchheim @medipolissc