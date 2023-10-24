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ProA: Fofana lässt Gegner ins Leere laufen! Sidestep zum 3er

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Highlight des Video-Livestream des Basketballspiels BBC Bayreuth vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 4. Spieltag am 21.10.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @medikamente-per-klick-bayreuth @sparkassenstars-bochum

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