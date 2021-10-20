ProA: Genialer Steal! Miksic mit glanzvollem Korb

Video-Livestream des Basketballspiels VfL Kirchheim Knights vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 16.10.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga @vfl-kirchheim-knights @vfl-sparkassenstars-bochum #basketball #barmer2basketballbundesliga