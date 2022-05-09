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ProA: Heinzmann reißt den Korb ab

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Highlight des Video-Livestream des Playoff-Halbfinalspiels zwischen den Tigers Tübingen und den Bayer Giants Leverkusen in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 07.05.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga@tigers-tuebingen@bayer-giants-leverkusen#basketball#barmer2basketballbundesliga   

SonstigesBayer Giants LeverkusenTigers TübingenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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