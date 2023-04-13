ProA: Hollowell mit wildem Buzzerbeater!

13.04.23, 08:32 Uhr
Video-Highlight des Basketballspiels VfL Kirchheim Knights vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 31. Spieltag am 12.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga @vfl-kirchheim-knights @art-giants-duesseldorf #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga
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