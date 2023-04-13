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ProA: Krimmer zieht zum Korb und vollendet kompromisslos!

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Highlight des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. PS Karlsruhe LIONS aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 31. Spieltag am 12.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@nuernberg-falcons-bc @ps-karlsruhe-lions #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

SonstigesNürnberg Falcons BCPS Karlsruhe LIONSBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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