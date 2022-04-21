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ProA: Kurioser Dunk mit Anspiel im Sitzen im Playoffspiel

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Highlight des Basketballspiels Tigers Tübingen vs. Eisbären Bremerhaven in den Playoffs der BARMER 2. Basketball Bundesliga am 20.04.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga    @tigers-tuebingen    @eisbaerenbremerhaven    #basketball#barmer2basketballbundesliga   

SonstigesTigers TübingenEisbären BremerhavenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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