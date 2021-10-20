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ProA: Maier im Dunking-Fieber!

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Video-Highlight des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. TEAM EHINGEN URSPRING aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 5. Spieltag am 16.10.2021. @barmer-2-basketball-bundesliga    @nuernberg-falcons-bc    @team-ehingen-urspring    #basketball     #barmer2basketballbundesliga

SonstigesTEAM EHINGEN URSPRINGNürnberg Falcons BCBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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