ProA: Halt! Jetzt sind wir dran!

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Video-Highlight des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. ART Giants Düsseldorf aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 29. Spieltag am 02.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@medipolissc @art-giants-duesseldorf #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

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