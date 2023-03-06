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ProA: Murphy braucht gar nicht hinschauen beim Assist!

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Video-Highlight des Basketballspiels Medipolis SC Jena vs. Uni Baskets Paderborn aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 25. Spieltag am 05.03.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @medipolissc @gartenzaun24-baskets-paderborn #basketball    #barmer2basketballbundesliga #proa

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