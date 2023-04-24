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ProA: Wilder mit unfassbarem Monsterblock!

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Highlight des Video-Livestreams des Basketballspiels Nürnberg Falcons BC vs. VfL SparkassenStars Bochum aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 33. Spieltag am 23.04.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga@nuernberg-falcons-bc @sparkassenstars-bochum #basketball#proa#barmer2basketballbundesliga

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