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Wilde Szene, aber Castlin auf zum Up’n’Under

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HIGHLIGHTS

Highlight-Video des Basketballspiels Phoenix Hagen vs. Dresden Titans aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga ProA vom 26. Spieltag am 11.03.2023. Kommentator: Johannes Hülstrung, Co-Kommentator: Ralf Risse. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa @phoenix-hagen @dresden-titans #basketball    #barmer2basketballbundesliga #proa

SonstigesDresden TitansPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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