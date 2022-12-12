ProA: Pickett punktet per Fastbreak-Dunk

Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels VfL Kirchheim Knights vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 10.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @vfl-kirchheim-knights @eisbaerenbremerhaven #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga