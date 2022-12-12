ProA: Pickett punktet per Fastbreak-Dunk

12.12.22, 12:35 Uhr
Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels VfL Kirchheim Knights vs. Eisbären Bremerhaven aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 11. Spieltag am 10.12.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @vfl-kirchheim-knights @eisbaerenbremerhaven #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga
18.10.25, 16:45 Uhr
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