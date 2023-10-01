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ProA: Fastbreak 3er Buzzer Beater von Gießen

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels PS Karlsruhe Lions vs. Jobstairs Gießen 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 30.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @psd-karlsruhe-lions @jobstairs-giessen-46ers

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