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ProA: Turnover und den 3er versenkt

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HIGHLIGHTS

Highlight-Video des Basketballspiels PS Karlsruhe LIONS vs. JobStairs GIESSEN 46ers aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 6. Spieltag am 04.11.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @ps-karlsruhe-lions @giessen-46er #basketball #proa #barmer2basketballbundesliga

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