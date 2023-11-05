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ProA: schnell herausgespielt und Pitzuweit schließt ab

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Video-Highlight des Basketballspiels ART Giants Düsseldorf vs. EPG Baskets Koblenz aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 7. Spieltag am 04.11.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @art-giants-duesseldorf @epg-baskets-koblenz

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