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ProA: Nicht aufzuhalten! Carter tankt sich durch bis zum Dunk

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Highlight aus dem Video-Livestream des Basketballspiels Uni Baskets Münster vs. Phoenix Hagen aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 1. Spieltag am 29.09.2023. @barmer-2-basketball-bundesliga-proa#basketball#proa#barmer2basketballbundesliga @uni-baskets-muenster @phoenix-hagen

SonstigesUni Baskets MünsterPhoenix HagenBARMER 2. Basketball Bundesliga - ProA

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