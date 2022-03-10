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Schöner Dunk von Starkey für Kirchheim gegen die Panthers Schwenningen

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10.03.22, 13:49 Uhr

Highlight-Video des Basketballspiels Wiha Panthers Schwenningen vs. VfL Kirchheim Knights aus der BARMER 2. Basketball Bundesliga vom 24. Spieltag am 09.02.2022. @barmer-2-basketball-bundesliga @black-forest-panthers-schwenningen @vfl-kirchheim-knights #basketball    #barmer2basketballbundesliga

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