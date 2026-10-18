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Staffel Nord - Spieltag 22
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Staffel Nord - Spieltag 22
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. VfL Oldenburg II
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Nord Harrislee
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. TSV Nord Harrislee
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. LIT TRIBE 1912
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord - SV Grün-Weiß Schwerin vs. SV Henstedt-Ulzburg
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. SV Henstedt-Ulzburg
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·
Handball
3. Liga Frauen: Staffel Nord: SV Grün-Weiß Schwerin vs. Berliner Turn- und Sportclub
SV Grün-Weiß Schwerin Frauen·