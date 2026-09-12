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3. Liga: Staffel Nord-West - Team HandbALL Lippe II vs. TuS Spenge
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3. Liga: Staffel Nord-West - Team HandbAll Lippe II vs. GSV Eintracht Baunatal
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3. Liga: Staffel Nord-West - TEAM Handball Lippe II vs. Wilhelmshavener HV
Team HandbALL Lippe Männer·
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3. Liga: Staffel Nord-West - Team HandbALL Lippe II vs. TV Emsdetten
Team HandbALL Lippe Männer·