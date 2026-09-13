Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HBW Balingen-Weilstetten 26/27 69,90 € TSB Schwäbisch Gmünd 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSB Schwäbisch Gmünd vs. HBW Balingen-Weilstetten II TSB Schwäbisch Gmünd Männer 11.04.27, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSB Schwäbisch Gmünd vs. HBW Balingen-Weilstetten II. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSB Schwäbisch Gmünd MännerHBW Balingen-Weilstetten Männer IITSB Schwäbisch Gmünd Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.