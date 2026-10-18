Premium-Livestream Hol dir diesen Livestream für nur 3,90 € Pay per View 3,90 € Weiter Staffel Süd - Spieltag 21TSG Friesenheim vs. Frisch Auf Göppingen II EULENFRAUEN 04.04.27, 14:45 Uhr UPCOMING Ab 3,90 € Folgen 3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels TSG Friesenheim vs. Frisch Auf Göppingen II. @3-handball-liga-frauen#eulenfrauenHandball3. Handball-Liga FrauenTSG Friesenheim FrauenFrisch Auf Göppingen Frauen IIEULENFRAUEN ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.