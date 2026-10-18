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Staffel Süd - Spieltag 21

TSG Friesenheim vs. Frisch Auf Göppingen II

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3. Handball-Liga Frauen: Video-Livestream des Spiels TSG Friesenheim vs. Frisch Auf Göppingen II. @3-handball-liga-frauen
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EULENFRAUEN ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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