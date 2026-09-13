Premium-Livestream Pay per View 5,90 € HSG Rodgau Nieder-Roden 26/27 69,90 € TSG Münster 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSG Münster vs. HSG Rodgau Nieder-Roden TSG Münster Männer 03.04.27, 17:15 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSG Münster vs. HSG Rodgau Nieder-Roden. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSG Münster MännerHSG Rodgau Nieder-Roden MännerTSG Münster Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.