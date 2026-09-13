Premium-Livestream Pay per View 5,90 € SV 04 Plauen-Oberlosa 26/27 69,90 € TSV Burgdorf 26/27 69,90 € 3. Liga Männer Hauptrunde 26/27 79,90 € Weiter TSV Burgdorf II vs. SV 04 Plauen-Oberlosa TSV Burgdorf II Männer 10.04.27, 17:00 Uhr UPCOMING Ab 5,90 € Folgen 3. Handball-Liga Männer: Video-Livestream des Spiels TSV Burgdorf II vs. SV 04 Plauen-Oberlosa. @3-handball-liga @handball-net #handballnetHandball3. Handball-Liga MännerTSV Burgdorf II MännerSV 04 Plauen-Oberlosa MännerTSV Burgdorf II Männer ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.