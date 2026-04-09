Die bisherige Datenschutzerklärung, die für Bestandskunden noch bis zum 7.5.2026 gültig ist, finden Sie hier. Für Neukunden gilt die untenstehende Datenschutzerklärung ab dem 9.4.2026.

Diese Datenschutzerklärung informiert die Nutzer der von DOSB New Media GmbH (nachfolgend "DOSB" genannt) bereitgestellten Plattform Sporteurope.TV über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten bei Nutzung des Online-Angebots auf den Plattformen: Website www.sporteurope.tv (nachfolgend "Website"), mobilen Applikation Sporteurope.tv (nachfolgend "mobile App") sowie Smart-TV Applikation (nachfolgend "Smart-TV-App").

Diese Datenschutzerklärung richtet sich an Nutzer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und insbesondere aus Deutschland, Österreich und Schweiz. Die nachfolgenden Informationen, einschließlich Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte, stützen sich daher auf die Anforderungen der DSGVO, des BDSG, des TDDDG sowie anderen EU- und deutschen Gesetzen.

Verantwortlicher und Ansprechpartner

Anbieter der Website

Der Anbieter ist für die Datenverarbeitung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verantwortlich. Diese Website wird bereitgestellt von:

Unternehmen: DOSB New Media GmbH

Gesetzlicher Vertreter: Björn Beinhauer

Adresse: Radlkoferstraße 2, 81373 München, Deutschland

Kontakt zu Datenschutzanfragen

Unternehmen: DOSB New Media GmbH

Adresse: Radlkoferstraße 2, 81373 München, Deutschland

E-Mail-Adresse: [email protected]

Für alle Fragen zum Thema Datenschutz in Zusammenhang mit unserem Online-Angebot oder der Nutzung unserer Website sowie App oder Smart-TV können Nutzer sich jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden. Dieser ist unter obiger postalischer Adresse sowie unter der zuvor angegebenen E-Mail-Adresse (Stichwort: „z. Hd. Datenschutzbeauftragter") erreichbar. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei Nutzung dieser E-Mail-Adresse die Inhalte nicht ausschließlich von unserem Datenschutzbeauftragten zur Kenntnis genommen werden. Wenn Sie vertrauliche Informationen austauschen möchten, bitten wir Nutzer daher zunächst über diese E-Mail-Adresse um direkte Kontaktaufnahme.

Plattformübergreifende Datenverarbeitung

Digital Ocean

Wir nutzen Cloud-Dienste der DigitalOcean LLC (101 Avenue of the Americas, New York, NY 10013, USA) (nachfolgend "DigitalOcean"), um unsere IT-Infrastruktur bereitzustellen, Webanwendungen zu hosten, Daten zu speichern und die Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten. Dabei kommt es zur Verarbeitung personenbezogener Daten, insbesondere wenn Nutzer mit unseren Diensten interagieren, Formulare ausfüllen oder unsere Website besuchen. Die erhobenen Daten dienen der technischen Bereitstellung, der Sicherheit sowie der Optimierung unserer Angebote.

Folgende personenbezogene Daten werden erhoben:

Log-Daten (u.a. IP-Adressen, User Agent Header)

Kunden- und Nutzerdaten der u.g. Datenverarbeitungen

Sitzungsdaten

Diese Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck des Hostings und technischen Betriebs unserer Webanwendungen, der Speicherung und Verwaltung von Daten, des Schutzes vor unbefugtem Zugriff und Angriffen sowie der Optimierung der Server-Performance und der Backup-Sicherung.

Wir verarbeiten die genannten personenbezogenen Daten auf Grundlage der Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) sowie im berechtigten Interesse des Verantwortlichen an Sicherheitsmaßnahmen, der technischen Infrastruktur und der Optimierung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

DigitalOcean verarbeitet Daten in den USA. Zum Schutz der personenbezogenen Daten nutzen wir geeignete Schutzmaßnahmen wie Standardvertragsklauseln der EU-Kommission.

Weitere Informationen finden Nutzer hier: https://www.digitalocean.com/legal/privacy-policy

WSC Sports

Unser Onlineangebot (außer auf SmartTV) wird von WSC Sports Technologies Ltd., ansässig in 37 Broadhurst Gardens, London, England, NW6 3QT, (nachfolgend "WSC Sports") durch Highlight-Clips aus Sportveranstaltungen unterstützt. Die Clips werden in Storyform angezeigt und ermöglichen es den Nutzern, sich durch die Höhepunkte eines Spiels zu klicken.

Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet:

Nutzungsdaten: Art der angesehenen Clips, Klicks, Verweildauer auf der Website, Interaktionen mit den Highlight-Clips (z.B. Teilen-Funktion), pseudonymisierte User-ID

Art der angesehenen Clips, Klicks, Verweildauer auf der Website, Interaktionen mit den Highlight-Clips (z.B. Teilen-Funktion), pseudonymisierte User-ID Gerätedaten: IP-Adresse, Browsertyp und Betriebssystem, Standortdaten

Diese Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Verbesserung der Nutzererfahrung, Steigerung der Communitybindung und Vereinfachung der Inhaltsverwaltung. Die Rechtsgrundlage basiert auf der Einwilligung der Nutzer (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

WSC Sports verarbeitet Daten in den USA. Zum Schutz der Daten nutzen wir geeignete Schutzmaßnahmen wie Standardvertragsklauseln der EU-Kommission.

Für weitere Informationen siehe: https://wsc-sports.com/privacy-policy/

Google Tag-Manager

Unsere Website benutzt den Google Tag-Manager, einen Dienst, der für Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz von der Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland und für alle anderen Personen von der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") bereitgestellt wird.

Der Tag Manager dient der Verwaltung von Tools und externen Diensten, die wir auf unserer Website verwenden und ermöglicht die Verwendung von sogenannten Tags. Ein Tag ist ein Code-Element, das im Quellcode der Website hinterlegt wird, um z.B. zu steuern, welche Seiten- oder Dienstelemente und Tools in welcher Reihenfolge aktiviert und geladen werden. Das Tool löst andere Tags aus, die ihrerseits Daten sammeln können und die in dieser Datenschutzerklärung näher erläutert werden. Ein Teil der Daten wird auf einem Google-Server in den USA verarbeitet.

Für die Nutzung des Google Tag Managers haben wir mit Google Ireland Limited einen Datenverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Für den Fall, dass personenbezogene Daten von Google Ireland Limited an Google LLC in den USA übermittelt werden, erfolgt die Datenübermittlung auf der Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses für die USA aufgrund der Zertifizierung von Google LLC nach dem EU-US-Datenschutzrahmen.

Weitere Informationen hierzu finden Nutzer in den Informationen von Google zum Tag Manager: https://support.google.com/tagmanager/answer/6102821?hl=de

Google Analytics 4

Unsere Website benutzt den Webanalysedienst Google Analytics 4, der für Personen aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz von Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland und für alle anderen Personen von Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google") bereitgestellt wird. Wir binden Google Analytics 4 über den Google Tag Manager ein. Wenn Nutzer der Verwendung der Analysetools nicht zugestimmt haben, werden ihre Daten nicht im Rahmen von Google Analytics 4 erfasst.

Google Analytics 4 verwendet JavaScript und Pixel, um Informationen auf dem Gerät der Nutzer zu lesen, und Cookies, um Informationen auf ihrem Gerät zu speichern. Dies geschieht, um Nutzungsverhalten zu analysieren und unsere Website zu verbessern. Die Zugriffsdaten werden von Google in unserem Auftrag zu pseudonymen Nutzungsprofilen zusammengefügt und an einen Server von Google in den USA übertragen. Wir werden die Informationen nutzen um die Nutzung unserer Website auszuwerten und um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen.

Im Rahmen der Auswertung nutzt Google Analytics 4 auch künstliche Intelligenz wie maschinelles Lernen zur automatisierten Analyse und Anreicherung der Daten. So modelliert Google Analytics 4 beispielsweise Conversions in dem Umfang, in dem nicht genügend Daten zur Optimierung der Auswertung und der Berichte zur Verfügung stehen. Die Datenauswertungen erfolgen automatisch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz oder auf Basis bestimmter, individuell definierter Kriterien.

Die folgenden Daten können von Google Analytics 4 verarbeitet werden:

IP-Adresse

Nutzer-ID und Geräte-ID

Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)

betrachtete Seiten (Datum, Uhrzeit, URL, Titel, Dauer des Besuchs)

heruntergeladene Dateien

angeklickte Links zu anderen Websites

Erreichen bestimmter Ziele (Conversions)

Technische Informationen (Betriebssystem; Browsertyp, -version und -sprache; Gerätetyp, -marke, -modell und -auflösung)

Ungefährer Standort (Land, Region und Stadt, falls zutreffend, basierend auf der anonymisierten IP-Adresse)

Wir haben die folgenden Datenschutzeinstellungen für Google Analytics 4 vorgenommen:

Anonymisierung der IP-Adresse

deaktivierte Werbefunktion

Deaktivierte personalisierte Werbung

Deaktiviertes Remarketing

Aufbewahrungsfrist von 2 Monaten (und keine Rücksetzung der Aufbewahrungsfrist bei neuer Aktivität)

Deaktiviertes Cross-Device- und Cross-Page-Tracking (Google Signals)

deaktivierte Datenweitergabe (insbesondere Google-Produkte und -Dienste, Benchmarking, technischer Support, Kontospezialist)

Google Analytics 4 setzt für den angegebenen Zweck die folgenden Cookies mit der jeweiligen Speicherdauer:

"_ga" (2 Jahre), "_gid" (24 Stunden): Erkennen und Unterscheiden von Website-Besuchern anhand einer User-ID

"_ga_82G0VM644S" (2 Jahre): Aufbewahrung der Informationen über die aktuelle Sitzung

Wir haben mit Google Ireland Limited einen Auftragsverarbeitungsvertrag zur Nutzung von Google Analytics 4 abgeschlossen. Sofern personenbezogene Daten von Google Ireland Limited an Google LLC in den USA übermittelt werden, erfolgt die Datenübermittlung auf Grundlage des Angemessenheitsbeschlusses für die USA aufgrund der Zertifizierung von Google LLC nach dem EU-US-Datenschutzrahmen.

Weitere Informationen zu Google Analytics 4 finden Nutzer in der Datenschutzerklärung von Google (https://policies.google.com/privacy?hl=de) und in den Datenschutzbestimmungen von Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de). Weitere Informationen zu den von Google Analytics 4 verwendeten Cookies finden Nutzer auch in der Dokumentation von Google (https://support.google.com/analytics/answer/11397207?hl=de).

Hosting

Unser Online-Angebot wird von der Cloudflare Germany GmbH (im Folgenden "Cloudflare") betrieben.

Folgende personenbezogene Daten werden auf dieser Website erhoben und auf den Servern von Cloudflare gespeichert:

Log-Daten (IP-Adressen, User Agent Header)

Kontaktdaten (Vollständiges Profil inkl. Nutzername, E-Mail, Rechnungsadresse/-anschrift)

Diese Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck der Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) und im Interesse einer sicheren und schnellen Bereitstellung des Onlineangebotes durch den Verantwortlichen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Cloudflare wird personenbezogene Daten nur in dem Umfang verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Leistungspflichten erforderlich ist.

Für weitere Informationen siehe: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Kontaktaufnahme

Nutzer haben die Möglichkeit mit uns per E-Mail mittels der oben genannten Kontaktadresse in Kontakt zu treten. Folgende personenbezogene Daten können dabei verarbeitet werden:

Name

E-Mail-Adresse

Telefonnummer

Informationen zum Anliegen

Die Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, soweit die Angaben zur Beantwortung der Anfrage oder zur Anbahnung bzw. Durchführung eines Vertrages benötigt werden, und im Übrigen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses, dass Nutzer mit uns Kontakt aufnehmen und wir ihre Anfrage beantworten können.

Die bei der Kontaktaufnahme von den Nutzern übermittelten Daten werden auf Anfrage gelöscht, es sei denn, wir benötigen die Anfrage noch zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten (vgl. Abschnitt „Speicherdauer").

Registrierung

Die Registrierung ist auf unserer Website und in unserer mobilen App möglich, nicht jedoch in der Smart-TV-App.

Nutzer können ein Nutzerkonto anlegen. Im Rahmen der Registrierung sind die erforderlichen Pflichtangaben gekennzeichnet und werden zu Zwecken der Bereitstellung des Nutzerkontos auf Grundlage vertraglicher Pflichterfüllung verarbeitet. Folgende personenbezogene Daten werden dabei verarbeitet:

Vor- und Nachname

Nutzername

Adresse

E-Mail-Adresse

Benutzername

Passwort

User-ID

Lieblingssportart

Bei der Registrierung eines neuen Kontos verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren. Bei diesem Double Opt-In-Verfahren erhält der Nutzer nach der Registrierung eine E-Mail. Diese wird das Konto der Nutzer erst dann freigeschaltet, wenn sie in die Benachrichtigungs-E-Mail bestätigen, dass sie die Inhaberin oder der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sofern Nutzer ihre E-Mail-Adresse bestätigen, speichern wir die E-Mail-Adresse, den Zeitpunkt der Registrierung und die zur Registrierung eingesetzte IP-Adresse so lange, bis das Nutzerkonto gelöscht wird.

Im Rahmen der Inanspruchnahme unserer Registrierungs- und Anmeldefunktionen sowie der Nutzung des Nutzerkontos speichern wir die IP-Adresse und den Zeitpunkt der jeweiligen Nutzerhandlung. Die Speicherung erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten Interessen als auch jener der Nutzer an einem Schutz vor Missbrauch und sonstiger unbefugter Nutzung (z.B. Account-Sharing). Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt grundsätzlich nicht, es sei denn, sie ist zur Verfolgung unserer Ansprüche erforderlich oder es besteht eine gesetzliche Verpflichtung hierzu.

Die Nutzer können über Vorgänge, die für deren Nutzerkonto relevant sind, wie z. B. technische Änderungen, per E-Mail informiert werden.

Die genannten personenbezogenen Daten verarbeiten wir zu den folgenden Zwecken:

Erbringung vertraglicher Leistungen und Erfüllung vertraglicher Pflichten gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO

Sicherheitsmaßnahmen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO

Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO

Wenn Nutzer ihr Nutzerkonto gekündigt haben, werden deren Daten im Hinblick auf das Nutzerkonto, vorbehaltlich einer gesetzlichen Erlaubnis, Pflicht oder Einwilligung der Nutzer, gelöscht. Die Rechtsgrundlage beruht auf der Vertragserfüllung und vorvertragliche Anfragen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO oder auf berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Nach Löschung des Kontos von Nutzern werden die personenbezogenen Daten für die weitere Verarbeitung eingeschränkt und nach Ablauf von 30 Tagen gelöscht, sofern sie nicht für andere Zwecke als die Bereitstellung im Kundenkonto aufbewahrt werden oder aus rechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen (z. B. interne Speicherung von Kundendaten, Bestellvorgängen oder Rechnungen). Es liegt in der Verantwortung der Kunden, ihre Daten bei Kündigung des Nutzerkontos zu sichern.

Die Nutzungsbedingungen für das Online-Angebot finden Nutzer unter dem folgenden Link: https://sporteurope.tv/agb

E-Mail-Kommunikation

Newsletter

Nutzer haben die Möglichkeit, Newsletter zu bestellen, um regelmäßig Informationen über die Dienstleistungen und Aktionen von DOSB zu erhalten.

Für die Bestellung der Newsletter verwenden wir das sogenannte Double Opt-In-Verfahren. Bei diesem Double Opt-In-Verfahren werden den Nutzern erst dann Newsletter per E-Mail zugesendet, wenn sie in die Benachrichtigungs-E-Mail durch das Anklicken eines Links bestätigen, dass sie die Inhaberin oder der Inhaber der angegebenen E-Mail-Adresse sind. Sofern Nutzer ihre E-Mail-Adresse bestätigen, speichern wir die E-Mail-Adresse, den Zeitpunkt der Anmeldung und die zur Anmeldung eingesetzte IP-Adresse so lange, bis Nutzer die Newsletter abbestellen. Die Speicherung dient dem Zweck, Nutzern den Newsletter senden und ihre Anmeldung nachweisen zu können.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Einwilligung von Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung können Nutzer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem sie den Newsletter abbestellen. Ein entsprechender Abmelde-Link befindet sich in jedem Newsletter. Eine Mitteilung an die in Abschnitt 1 oder im Newsletter angegebenen Kontaktdaten (z. B. per E-Mail oder Brief) ist ebenfalls ausreichend. Sobald sich Nutzer vom Newsletter abmelden, werden sie nicht mehr von uns kontaktiert.

Weitere Informationen finden Nutzer hier: https://www.twilio.com/en-us/legal/privacy

Für den Versand unseres Newsletters verwenden wir Hubspot, Inc., ansässig in 25 First Street, Cambridge, MA 02141 USA (nachfolgend „Hubspot"). Mit Hubspot haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Personenbezogene Daten werden von Hubspot verschlüsselt in Europa gespeichert und verschlüsselt übermittelt. Soweit Hubspot mit Unterauftragsverarbeitern zusammenarbeitet, deren Muttergesellschaft ihren Sitz nicht in der Europäischen Union haben, so haben Hubspot und seine Unterauftragsverarbeiter Standardvertragsklauseln abgeschlossen und zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen.

Weitere Informationen finden Nutzer hier: https://legal.hubspot.com/de/privacy-policy

Benachrichtigung

Die sog. Benachrichtigungs-E-Mails (Transaktionsemails) werden von Mailtrap versendet, das von dem Dienstanbieter Customer and Railsware Products Studio LLC, 117 E Colorado Blvd, Suite 600, Pasadena, CA 91105 (nachfolgend „Mailtrap") zur Verfügung gestellt wird. Mit Mailtrap haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet:

E-Mail-Inhalte: E-Mail-Adressen, Kopfzeilen, Betreffzeilen, Textkörper und Anhänge, die über die Test- oder Versandinfrastruktur verarbeitet werden

Benutzerkontodaten: Name, E-Mail-Adresse, Name der Organisation, Anmeldedaten

Technische Daten: IP-Adresse, Geräteinformationen, Browsertyp, Betriebssystem und Protokolle

Support-/Kommunikationsdaten: Daten, die über Supportanfragen oder Feedback weitergegeben werden

Nutzungserfassung: Cookie- und Verhaltensdaten für Analysen und Personalisierung

Personenbezogene Daten werden für 30 Tage gespeichert und danach automatisch gelöscht. Diese Daten werden für folgende Zwecke genutzt: Servicefunktionalität, Kontoverwaltung, Abrechnung und Zahlungen, Sicherheit und Betrugsprävention sowie Kundensupport.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist die Einwilligung von Nutzern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Die Einwilligung können Nutzer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen, indem sie ihr Kundenkonto löschen. Ein entsprechender Profillösch-Button befindet sich in den Einstellungen des Kundenkontos. Sobald Nutzer das Kundenkonto gelöscht haben, werden sie nicht mehr von uns kontaktiert.

Personenbezogene Daten werden von Mailtrap verschlüsselt in Drittländer übermittelt. Die Grundlage für den Drittlandstransfer sind die Standardvertragsklauseln. Soweit Mailtrap mit Unterauftragsverarbeitern zusammenarbeitet, deren Muttergesellschaft ihren Sitz nicht in der Europäischen Union haben, so haben Mailtrap und seine Unterauftragsverarbeiter Standardvertragsklauseln abgeschlossen und zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen.

Weitere Informationen finden Nutzer unter dem folgenden Link: https://mailtrap.io/privacy/

Analysetools

Bugsnag

Wir verwenden ein technisches Fehler-Analysetool von Bugsnag (nachfolgend "Bugsnag"), das von dem Dienstanbieter SmartBear Software Inc., 450 Artisan Way, Somerville, MA 02145, USA zur Verfügung gestellt wird. Das Tool hilft uns dabei, im Falle von Fehlern, diese zu analysieren, auszuwerten und zu kategorisieren. Um die Erreichbarkeit und die technische Stabilität unserer Plattformen (Website und mobile App) durch Überwachung der Funktionalität, Systemstabilität und Ermittlung von Codefehlern zu verbessern, kann es vorkommen, dass wir im Fall eines auftretenden Softwarefehlers die folgenden Informationen automatisch an Bugsnag übermitteln:

Geräteinformationen (Betriebssystem, Browser-Version, Browser-Typ)

IP-Adresse des verwendeten Gerätes

Einzelheiten zu der zum Fehlerzeitpunkt besuchten Seite sowie der Fehlerzeitpunkt

Die Rechtsgrundlage für die vorgenannten Verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Eine Auswertung zu Werbezwecken findet dabei ausdrücklich nicht statt. Die Daten werden anonym erhoben und nicht personenbezogen genutzt sowie anschließend gelöscht. Diese Analyse hilft uns dabei, unsere Webseite weiter zu verbessern und unerkannte Codefehler zu beheben. Die so erfolgende Verarbeitung liegt in unserem berechtigten Interesse, da die Daten allein dem Zweck der Fehleridentifikation und -analyse dienen.

Weitere Informationen hierzu finden Nutzer unter dem folgenden Link: https://smartbear.com/privacy/

Zahlungsverfahren

Für Smart-TV findet dieser Absatz keine Beachtung, da keine Käufe direkt auf dieser Plattform durchgeführt werden können. Nutzer können allerdings über den QR-Code, der im Smart-TV angezeigt wird, auf das Online-Angebot im Browser weitergeleitet werden und ihren Kauf auf der Website oder mobile App tätigen.

Nutzer haben die Möglichkeit neben Banken und Kreditinstituten weitere Dienstleister (zusammenfassend "Zahlungsdienstleister") für einen effizienten und sicheren Zahlungsvorgang bei der Bestellung der Leistungen auszuwählen.

Folgende personenbezogene Daten verarbeiten wir im Zahlungsverfahren:

Bestandsdaten (z. B. Benutzername, Kontaktinformationen (Mailadresse), Adresse etc.)

(z. B. Benutzername, Kontaktinformationen (Mailadresse), Adresse etc.) Zahlungsdaten (z. B. Bankverbindungen, Zahlungshistorie, Land des Zahlungsmittels, Gültigkeitsdauer, Typ der Kreditkarte)

(z. B. Bankverbindungen, Zahlungshistorie, Land des Zahlungsmittels, Gültigkeitsdauer, Typ der Kreditkarte) Vertragsdaten (z. B. Vertragsgegenstand, Laufzeit)

(z. B. Vertragsgegenstand, Laufzeit) Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. Zeitangaben, Identifikationsnummern), Kontaktdaten (z. B. Post- und E-Mail-Adressen oder Telefonnummern), profile_id, user_id

Diese Daten werden zur Durchführung der Transaktionen sowie zur Betrugsprävention verarbeitet. Rechtsgrundlage ist die Vertragserfüllung gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO sowie das berechtigte Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Die von Nutzern eingegebenen konto- oder kreditkartenbezogenen Informationen werden nur durch die Zahlungsdienstleister verarbeitet und bei diesen gespeichert. Dies bedeutet, wir erhalten lediglich Informationen mit Bestätigung oder Negativbeauskunftung der Zahlung. Unter Umständen werden die Daten seitens der Zahlungsdienstleister an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitätsprüfung.

Nachfolgend finden Nutzer eine Liste mit Informationen zu den eingesetzten Zahlungsdienstleistern:

Nur für Website: Stripe (Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) Grundlage des Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF) Kontaktmöglichkeit bei Datenschutzanfragen: https://support.stripe.com/questions/personal-data-subject-access-requests-for-eu-residents-under-gdpr Website: https://stripe.com Datenschutzerklärung: https://stripe.com/de/privacy

(Stripe, Inc., 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA) Nur für Website: Paypal (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) Grundlage des Drittlandtransfers: Auftragsverarbeitungsvertrag Kontaktmöglichkeit bei Datenschutzanfragen: https://www.paypal.com/de/smarthelp/contact-us/privacy Website: https://www.paypal.com/de Datenschutzerklärung: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

(PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg) Nur für mobile App: Apple Pay (Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA) Grundlage des Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF) Kontaktmöglichkeit bei Datenschutzanfragen: https://www.apple.com/de/privacy/contact/ Website: https://www.apple.com/de/apple-pay/ Datenschutzerklärung: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

(Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA) Nur für mobile App: Google Pay (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) Grundlage des Drittlandtransfers: Data Privacy Framework (DPF) Kontaktmöglichkeit bei Datenschutzanfragen: https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form Website: https://pay.google.com/intl/de_de/about/ Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

(Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland)

Datenverarbeitung auf der Website

Aufruf unseres Online-Angebots

Bei jeder Nutzung unserer Website erheben wir Verbindungsdaten, die der Browser der Nutzer automatisch übermittelt, um ihnen den Besuch der Website zu ermöglichen. Diese Verbindungsdaten umfassen die sog. HTTP-Header-Informationen, einschließlich des User-Agents, und beinhalten insbesondere:

IP-Adresse des anfragenden Geräts

Methode (z.B. GET, POST), Datum und Uhrzeit der Anfrage

Adresse der aufgerufenen Website und Pfad der angefragten Datei

ggf. die zuvor aufgerufene bzw. anfragende Website/Datei (HTTP-Referer)

Angaben über den verwendeten Browser und das Betriebssystem

Version des HTTP-Protokolls, HTTP-Statuscode, Größe der ausgelieferten Datei

Anfrageinformationen wie Sprache, Art des Inhalts, Kodierung des Inhalts, Zeichensätze

Die Datenverarbeitung dieser Verbindungsdaten ist unbedingt erforderlich, um den Besuch der Website zu ermöglichen, um die dauerhafte Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme zu gewährleisten und um unsere Website allgemein administrativ zu pflegen. Die Verbindungsdaten werden zudem zu den zuvor beschriebenen Zwecken zeitweise und inhaltlich auf das Notwendige beschränkt in internen Logfiles gespeichert, um etwa im Falle von wiederholten oder in krimineller Absicht erfolgenden Aufrufen, welche die Stabilität und Sicherheit unserer Website gefährden, die Ursache hierfür zu finden und dagegen vorzugehen. Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, sofern der Seitenaufruf im Zuge der Anbahnung oder der Durchführung eines Vertrages geschieht, und im Übrigen Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Ermöglichung des Websiteaufrufes sowie dauerhaften Funktionsfähigkeit und Sicherheit unserer Systeme.

Die Logfiles werden für einen kurzen Zeitraum gespeichert und anschließend anonymisiert. Ausnahmsweise werden einzelne Logfiles und IP-Adressen länger aufbewahrt, um bei Cyber-Angriffen weitere Attacken von dieser IP-Adresse zu verhindern und/oder im Wege der Strafverfolgung gegen die Angreifenden vorzugehen.

Für das Servermonitoring, die Problemidentifikation, die Verbesserung der Nutzererfahrung, die Analyse für problemursächliches Nutzerverhalten sowie Application Performance Monitoring und die Fehlererkennung nutzen wir den Dienstanbieter New Relic, Inc. Attn: Legal Department 188 Spear Street, Suite 1200 San Francisco, CA 94105, USA (nachfolgend "New Relic" genannt). Insbesondere wird New Relic für das IP-Masking (Pseudonymisierung der IP-Adresse) verwendet. Die Daten werden nach 30 Tagen gelöscht. Die IP-Adresse wird nicht anonymisiert und bis zur Kontolöschung gespeichert.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Sicherheit der dauerhaften Funktionsfähigkeit der Systeme. Die Grundlage für den Drittlandstransfer ist das Data Privacy Framework (DPF).

Weitere Informationen hierzu finden Nutzer unter dem folgenden Link: https://newrelic.com/termsandconditions/privacy

SSL- und TLS-Verschlüsselung

Zum Schutz personenbezogener Daten und anderer vertraulicher Inhalte bei der Übermittlung von Inhalten bei der Nutzung der Website zwischen den Betroffenen und uns und umgekehrt wird aus Sicherheitsgründen eine SSL- oder TLS-Verschlüsselung eingesetzt. Betroffene Personen erkennen die verschlüsselte Verbindung an der Zeichenkette "https://" in der Adresszeile des Browsers und dem Schloss-Symbol in der Browseranzeige.

Ist die SSL- oder TLS-Verschlüsselung aktiviert, sind die Daten, die die Betroffenen an uns übermitteln, nach dem Stand der Technik geschützt und können von Dritten nicht gelesen werden.

Content-Delivery-Network

Wir setzen ein "Content-Delivery-Network" (nachfolgend "CDN" genannt) ein. Ein CDN ist ein Dienst, mit dessen Hilfe Inhalte eines Onlineangebotes, insbesondere große Mediendateien, wie Grafiken oder Programm-Skripte, mit Hilfe regional verteilter und über das Internet verbundener Server schneller und sicherer ausgeliefert werden können.

Der Dienstanbieter ist Cloudflare, Inc., 101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA (nachfolgend "Cloudflare").

Folgende personenbezogene Daten werden verarbeitet:

Inhaltsdaten (z.B. Posts, Fotos, Videos)

Nutzungsdaten (z.B. Zugriffszeiten, angeklickte Webseiten)

Kommunikationsdaten (z.B. Informationen über das genutzte Gerät, IP-Adresse)

Mit Cloudflare haben wir einen Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen. Personenbezogene Daten werden von Cloudflare verschlüsselt in Drittländer übermittelt. Die Grundlage für den Drittlandstransfer ist das Data Privacy Framework (DPF) oder Standardvertragsklauseln. Cloudflare verarbeitet die personenbezogenen Daten innerhalb der Tochtergesellschaften aufgrund der Binding Corporate Rules. Soweit Cloudflare mit Unterauftragsverarbeitern zusammenarbeitet, deren Muttergesellschaft ihren Sitz nicht in der Europäischen Union haben, so haben Cloudflare und seine Unterauftragsverarbeiter Standardvertragsklauseln abgeschlossen und zusätzliche Maßnahmen zum Schutz der Daten ergriffen.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO aufgrund unseres berechtigten Interesses an der Ermöglichung eines reibungslosen Websiteaufrufes sowie dauerhafter Funktionsfähigkeit der Systeme.

Weitere Informationen hierzu finden Nutzer unter dem folgenden Link: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/

Datenverarbeitung in der mobilen App

Besondere Hinweise zur mobilen App

Wir verarbeiten die Daten der Nutzer und Kunden unserer mobilen App, soweit diese erforderlich sind, um den Nutzern die Applikation sowie deren Funktionalitäten bereitstellen, deren Sicherheit überwachen und sie weiterentwickeln zu können. Wir können ferner Nutzer unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben kontaktieren, sofern die Kommunikation zu Zwecken der Administration oder Nutzung der Applikation erforderlich ist. Im Übrigen verweisen wir im Hinblick auf die Verarbeitung der Daten der Nutzer auf die Datenschutzhinweise in dieser Datenschutzerklärung.

Die Verarbeitung von Daten, die für die Bereitstellung der Funktionalitäten der Applikation erforderlich ist, dient der Erfüllung von vertraglichen Pflichten. Dies gilt auch, wenn die Bereitstellung der Funktionen eine Berechtigung der Nutzer (z. B. Freigaben von Gerätefunktionen) voraussetzt. Sofern die Verarbeitung von Daten für die Bereitstellung der Funktionalitäten der Applikation nicht erforderlich ist, aber der Sicherheit der Applikation oder unseren betriebswirtschaftlichen Interessen dient (z. B. Erhebung von Daten zu Zwecken der Optimierung der Applikation oder Sicherheitszwecken), erfolgt sie auf Grundlage unserer berechtigten Interessen. Sofern Nutzer ausdrücklich deren Einwilligung in die Verarbeitung ihrer Daten gebeten werden, erfolgt die Verarbeitung der von der Einwilligung umfassten Daten auf Grundlage der Einwilligung.

Folgende personenbezogene Daten verarbeiten wir in der mobilen App:

Bestandsdaten Nutzername Vor- und Nachname E-Mail-Adresse Passwort Lieblingssportart

Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten E-Mail-Adresse IP-Adresse profile_id user_id UUID Google Ad ID bzw. Apple Ad ID

Sonstige personenbezogene Daten PPID Leistungsdaten Absturzdaten Daten zum Nutzerverhalten (Tracking)



Die mobile App speichert für Zwecke der Analyse der Nutzung und Funktionsfähigkeit der Applikation sowie der Speicherung der Einstellungen der Nutzer einen so genannten universellen und eindeutigen Identifikator (englisch "Universally Unique Identifier", UUID). Dieser Identifikator wird bei der Installation dieser mobilen App generiert (ist jedoch nicht mit dem Gerät verbunden, also keine Gerätekennung in diesem Sinne), bleibt zwischen dem Start der Applikation sowie ihrer Aktualisierungen gespeichert und wird gelöscht, wenn Nutzer die mobile App von dem Gerät entfernen.

Die Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung sind gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO die Erbringung vertraglicher Leistungen und Erfüllung vertraglicher Pflichten sowie gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO das berechtigte Interesse in Bezug auf Sicherheitsmaßnahmen, Bereitstellung unseres Onlineangebotes und Nutzerfreundlichkeit.

Bezug der mobilen App über Appstores

Der Bezug unserer mobilen App erfolgt über spezielle Online-Plattformen, die von anderen Dienstanbietern betrieben werden, an (sogenannte "Appstores"). In diesem Zusammenhang gelten zusätzlich zu unseren Datenschutzhinweisen die Datenschutzhinweise der jeweiligen Appstores. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf die auf den Plattformen eingesetzten Verfahren zur Reichweitemessung und zum interessensbezogenen Marketing sowie etwaige Kostenpflicht.

Folgende personenbezogene Daten werden von Nutzern und Kunden beim Bezug der mobilen Apps durch die Appstores verarbeitet:

Apple App Store

Apple-ID : E-Mail-Adresse, Name, Rechnungsadresse (für Käufe)

: E-Mail-Adresse, Name, Rechnungsadresse (für Käufe) Zahlungsinformationen : Kreditkarte, PayPal, Apple Pay (wenn App kostenpflichtig oder In-App-Käufe)

: Kreditkarte, PayPal, Apple Pay (wenn App kostenpflichtig oder In-App-Käufe) Gerätedaten : Gerätemodell, iOS-Version, eindeutige Geräte-ID (UDID, Device Identifier), Spracheinstellungen, Land/Region

: Gerätemodell, iOS-Version, eindeutige Geräte-ID (UDID, Device Identifier), Spracheinstellungen, Land/Region App-Interaktionsdaten : Welche Apps heruntergeladen oder gekauft wurden, Installationszeitpunkt, App-Abonnements oder In-App-Käufe

: Welche Apps heruntergeladen oder gekauft wurden, Installationszeitpunkt, App-Abonnements oder In-App-Käufe Sicherheits- und Betrugsprävention: IP-Adresse, Geräte- und Netzwerkinformationen, um Missbrauch zu erkennen

Google Play Store

Google-Konto : Name, E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummer

: Name, E-Mail-Adresse, ggf. Telefonnummer Zahlungsinformationen : Kreditkarte, Google Pay (für Käufe oder Abos)

: Kreditkarte, Google Pay (für Käufe oder Abos) Gerätedaten : Android-Version, Gerätemodell, Geräte-ID (Android ID), Sprache und Region

: Android-Version, Gerätemodell, Geräte-ID (Android ID), Sprache und Region App-Interaktion : App-Downloads, Installationen, Updates, Nutzungsverhalten im Store (z. B. Suchhistorie)

: App-Downloads, Installationen, Updates, Nutzungsverhalten im Store (z. B. Suchhistorie) Sicherheits- und Betrugsprävention: IP-Adresse, Standortdaten auf Geräteebene, Geräte- und Netzwerkinformationen

Diese Daten werden ausschließlich von Apple bzw. Google verarbeitet. Wir als App-Entwickler haben keinen Zugriff auf diese Informationen und nutzen sie daher auch nicht für eigene Zwecke. Die Appstores verarbeiten diese Daten auf Grundlage der Vertragserfüllung, rechtlicher Verpflichtungen sowie ihres berechtigten Interesses (z. B. Sicherheit, Betrugsprävention, Empfehlungen).

Weitere Informationen zur Datenverarbeitung finden Nutzer unter diesen Links: https://www.apple.com/de/legal/privacy/de-ww/ sowie https://policies.google.com/privacy?hl=de

Folgende Dienste und Diensteanbieter stellen die Appstores zur Verfügung:

Apple App Store: App und Software-Verkaufsplattform

Dienstanbieter: Apple Inc., Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, USA

Website: https://www.apple.com/de/ios/app-store/

Datenschutzerklärung: https://www.apple.com/legal/privacy/de-ww/

Google Play: App- und Software-Verkaufsplattform

Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland; Mutterunternehmen : Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA Website: https://play.google.com/store/apps?hl=de

Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

Analysetools

Firebase Crashlytics

Um die Stabilität und Zuverlässigkeit unserer mobilen App verbessern zu können, sind wir auf anonymisierte Absturzberichte angewiesen. Wir nutzen hierzu Firebase Crashlytics (nachfolgend "Firebase"), ein Dienst der Google Ireland Ltd., Google Building Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Im Falle eines Absturzes werden folgende anonyme Informationen an die Server von Google in die USA übertragen:

Zustand der mobilen App zum Zeitpunkt des Absturzes

Installation UUID

Crash-Trace

Hersteller und Betriebssystem des Handys

Orientierung

Akkustand

letzte Log-Meldungen

Diese Informationen enthalten keine personenbezogenen Daten und werden für 90 Tage anonymisiert gespeichert.

Absturzberichte werden nur mit der ausdrücklichen Zustimmung der Nutzer versendet. Bei der Verwendung von iOS-Apps können Nutzer die Zustimmung in den Einstellungen der App oder nach einem Absturz erteilen. Bei Android-Apps besteht bei der Einrichtung des mobilen Endgeräts die Möglichkeit, generell der Übermittlung von Absturzbenachrichtigungen an Google und App-Entwickler zuzustimmen.

Rechtsgrundlage für die Datenübermittlung ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Nutzer in den Datenschutzhinweisen: https://firebase.google.com/support/privacy?hl=de

Datenverarbeitung über die Consent-Management-Plattform (CMP)

Diese Website verwendet verschiedene Dienste und Anwendungen (zusammen "Tools" genannt), die entweder von DOSB selbst oder von Dritten über die Consent-Management-Plattform ("CMP") eingesetzt werden.

Consent-Management-Plattform (CMP), IAB TCF und TC-String

Für die Einholung und das Management der Einwilligungen, Widerrufe und Widersprüche von Nutzern wird als CMP das Tool Usercentrics der Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, Deutschland („Usercentrics") verwendet. Dabei wird das Standard IAB Transparency and Consent Framework („TCF") in der aktuellen Version beachtet, der abschließende Kategorien von Verarbeitungszwecken und den damit verbundenen Rechtsgrundlagen vorgibt. Außerdem ermöglicht TCF es, die in der CMP getroffenen Entscheidungen der Nutzer, wie die Einwilligungen, Widerrufe und Widersprüche, unmittelbar an die Anbieter der Technologien in der CMP weiterzuleiten. Hierfür wird der sogenannte TC-String verwendet. Dieser stellt sicher, dass der aktuelle Wunsch der Nutzer von den Anbietern immer beachtet und befolgt wird.

Usercentrics erzeugt ein Banner, welches Nutzer über die Datenverarbeitung auf dieser Website informiert und die Möglichkeit gibt, allen, einzelnen oder keinen Datenverarbeitungen durch optionale Tools zuzustimmen. Dieses Banner erscheint beim ersten Besuch dieser Website und wenn die Nutzer die Auswahl ihrer Einstellungen erneut aufrufen, um sie zu ändern oder Einwilligungen zu widerrufen oder zu widersprechen. Das Banner erscheint außerdem bei weiteren Besuchen dieser Website, sofern die Informationen im Local Storage gelöscht wurden oder abgelaufen sind.

Usercentrics kann im Rahmen des Besuches unserer Plattformen folgende Daten von Nutzern auslesen: Einwilligungen, Widerrufe und Widersprüche, IP-Adresse, Informationen über den Browser, Endgerät und den Zeitpunkt des Besuches. Weitere Informationen, die von Usercentrics auf dem verwendeten Endgerät gespeichert werden, finden Nutzer in den Cookie-Hinweisen.

Wenn Nutzer eine Entscheidung im Einwilligungsbanner treffen, werden Informationen über das Gerät auf dem Gerät gesetzt und an Usercentrics übertragen, die die Einwilligung oder Ablehnung der Nutzer aufzeichnen. Auf dem Gerät der Nutzer werden die folgenden Cookies oder Elemente im lokalen oder Sitzungsspeicher gespeichert:

uc_user_interaction : Speicherung der Interaktion mit Usercentrics

: Speicherung der Interaktion mit Usercentrics uc_ui_version : Speicherung der Version von Usercentrics

: Speicherung der Version von Usercentrics uc_settings : Speicherung von Informationen über die Zustimmungsentscheidung und die Historie

: Speicherung von Informationen über die Zustimmungsentscheidung und die Historie uc_user_country : Speicherung des Landes, der Region oder der Stadt

: Speicherung des Landes, der Region oder der Stadt uc_gcm: Speicherung der Einwilligungsentscheidung in Bezug auf die verschiedenen Kategorien von Google für die Nutzung von Analyse- und Werbediensten

Die Datenverarbeitung durch Usercentrics ist notwendig, um den Nutzern das rechtlich geforderte Einwilligungsmanagement bereitzustellen und den Dokumentationspflichten nachzukommen. Rechtsgrundlage zur Nutzung von Usercentrics ist Art. 6 Abs. 1 lit. c und f DSGVO, begründet durch das Interesse von DOSB, die gesetzlichen Anforderungen an ein Einwilligungsmanagement zu erfüllen. Der Zugriff auf und die Speicherung von Informationen im Endgerät ist in diesen Fällen unbedingt erforderlich und erfolgt gemäß § 25 Abs. 2 TDDDG.

Nutzer können ihre Einwilligung jederzeit widerrufen oder die Auswahl der Tools anpassen, indem Sie auf den folgenden Link klicken: Datenschutz-Einstellungen.

Eingesetzte Technologien

Informationen zu den eingesetzten Technologien auf unseren Plattformen, den Umfang, den Zweck, die Speicherdauer und Widerspruchsmöglichkeiten erhalten Nutzer in unseren Cookie-Hinweisen.

Rechtsgrundlagen zu eingesetzten Tools und Technologien

Für das Onlineangebot notwendige Tools verwenden wir auf Grundlage des berechtigten Interesses gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, um die Basisfunktionen der jeweiligen Plattformen bereitzustellen. Dies umfasst beispielsweise Tools zur Ausspielung nicht-personalisierter Werbung und Inhalte, zum Management und zur Einbindung von Tools, zur Betrugserkennung und -prävention sowie zur Gewährleistung der Sicherheit dieser Website. In bestimmten Fällen können diese Tools auch für die Erfüllung eines Vertrags oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sein, dann erfolgt die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Der Zugriff auf und die Speicherung von Informationen im Endgerät ist in diesen Fällen unbedingt erforderlich und erfolgt gemäß § 25 Abs. 2 TDDDG.

Nicht notwendige Tools, die Zusatzfunktionen bereitstellen, verwenden wir auf Grundlage der Einwilligung von Nutzern gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Dies umfasst beispielsweise Tools, die der Wiedererkennung von Nutzern sowie der statistischen Erfassung und Analyse des allgemeinen Nutzungsverhaltens auf dieser und anderen Websites dienen. Mithilfe dieser Tools können wir die Nutzungsgewohnheiten nachvollziehen und diese Website anpassen und optimieren. Darüber hinaus gehören beispielsweise Tools dazu, mit deren Hilfe Nutzungsprofile über das Nutzungsverhalten sowie die von Nutzern angesehenen oder angeklickten Werbeanzeigen und Inhalte erstellt werden. Dies ermöglicht die Einordnung in Werbekategorien, die Ausspielung personalisierter Werbung und Inhalte auf dieser und anderen Websites sowie dem erneuten Ansprechen mit Werbung auf anderen Websites (Retargeting). Der Zugriff auf und die Speicherung von Informationen im Endgerät erfolgt gemäß § 25 Abs. 1 TDDDG.

Sofern eine Übermittlung personenbezogener Daten in Länder außerhalb des EWR-Raums stattfindet, wird, auch in Hinblick auf die ggf. damit einhergehenden Risiken, auf Abschnitt 8 („Datenübermittlung in Drittstaaten") verwiesen.

Eingesetzte Tools innerhalb von IAB TCF

1. Verarbeitungszwecke in der CMP mit Einwilligung

Folgende Verarbeitungszwecke können von den Anbietern in dieser CMP nur mit Einwilligung verfolgt werden:

Purpose 1: Informationen auf einem Gerät speichern und/oder abrufen

Purpose 3: Ein personalisiertes Anzeigen-Profil erstellen

Purpose 4: Personalisierte Anzeigen auswählen

Purpose 5: Ein personalisiertes Inhalts-Profil erstellen

Purpose 6: Personalisierte Inhalte auswählen

Neben den benannten Verarbeitungszwecken können folgende Sonderfunktionen im Rahmen dieser CMP nur mit Einwilligung verwendet werden:

Special Feature 1: Genaue Standortdaten verwenden

Special Feature 2: Geräteeigenschaften zur Identifikation aktiv abfragen

2. Verarbeitungszwecke in der CMP auch ohne Einwilligung

Folgende Verarbeitungszwecke können von den Anbietern in dieser CMP auch mit berechtigtem Interesse verfolgt werden:

Purpose 2: Auswahl einfacher Anzeigen

Purpose 7: Anzeigen-Leistung messen

Purpose 8: Inhalte-Leistung messen

Purpose 9: Marktforschung einsetzen, um Erkenntnisse über Zielgruppen zu gewinnen

Purpose 10: Produkte entwickeln und verbessern

Purpose 11: Auswahl einfacher Inhalte

Folgende besonderen Verarbeitungszwecke können in dieser CMP immer ohne Einwilligung verfolgt werden:

Special Purpose 1: Sicherheit gewährleisten, Betrug verhindern und Fehler beheben

Special Purpose 2: Anzeigen oder Inhalte technisch bereitstellen

Special Purpose 3: Speicherung und Weitergabe der Datenschutzentscheidungen

3. Zusätzliche Funktionen in der CMP

Bei Vorliegen einer gültigen Rechtsgrundlage können folgende Funktionen in dieser CMP verwendet werden:

Feature 1: Mit Offline-Datenquellen zusammenführen

Feature 2: Verschiedene Geräte verknüpfen

Feature 3: Empfangen und Verwenden automatisch gesendeter Geräteeigenschaften für die Identifikation

5. Eingesetzte Anbieter, verarbeitete Daten und Speicherdauer

Die Adressen der eingesetzten Anbieter der Tools, die konkret verfolgten Zwecke und genutzten Funktionen, die verarbeiteten Daten und die Speicherdauer der auf dem Endgerät gespeicherten Informationen können Nutzer den entsprechenden Unterseiten dieser CMP von Usercentrics entnehmen, insbesondere über den Link in dem nachfolgenden Abschnitt dieser Datenschutzerklärung.

6. Aufruf der CMP sowie Widerrufe und Widersprüche

Nutzer können jederzeit die Auswahl der Tools ändern, die auf dieser Website eingesetzt werden dürfen. Die Einwilligung für bestimmte Tools können Nutzer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Außerdem können Nutzer jederzeit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses widersprechen.

Die Umsetzung der Widerrufe und Widersprüche von Nutzern erfolgt auf dem folgenden Link: Privatsphäre-Einstellungen.

Eingesetzte Anbieter und weitere Informationen

Informationen zu den eingesetzten Anbietern der Tools, den konkret verfolgten Zwecken und genutzten Funktionen, den verarbeiteten Daten sowie der Speicherdauer auf dem Endgerät entnehmen Nutzer den entsprechenden Unterseiten dieser CMP über den Link auf der Website im Footer oder im Abschnitt 3.6 ("Aufruf der CMP, Widerrufe und Widersprüche").

Aufruf der CMP, Widerrufe und Widersprüche

Nutzer haben die Möglichkeit, die auf den Plattformen eingesetzten Tools jederzeit zu verwalten. Die Einwilligung für bestimmte Tools können Nutzer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Außerdem können Nutzer jederzeit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines berechtigten Interesses widersprechen.

Die Umsetzung des Widerrufs- und Widerspruchsrechts von Nutzern erfolgt in den Privatsphäre-Einstellungen.

Eingesetzte Tools außerhalb von IAB TCF

Die Webanalyse (auch als „Reichweitenmessung" bezeichnet) dient der Auswertung der Besucherströme unseres Onlineangebots und kann Verhalten, Interessen oder demografische Informationen zu den Besuchern, wie beispielsweise Alter oder Geschlecht, als pseudonyme Werte umfassen. Mithilfe der Reichweitenanalyse können wir zum Beispiel erkennen, zu welcher Zeit unser Onlineangebot oder dessen Funktionen beziehungsweise Inhalte am häufigsten genutzt werden, oder zur Wiederverwendung einladen. Ebenso ist es uns möglich, nachzuvollziehen, welche Bereiche der Optimierung bedürfen.

Neben der Webanalyse können wir auch Testverfahren einsetzen, um etwa unterschiedliche Versionen unseres Onlineangebots oder seiner Bestandteile zu testen und zu optimieren.

Sofern nachfolgend nicht anders angegeben, können zu diesen Zwecken Profile, also zu einem Nutzungsvorgang zusammengefasste Daten, angelegt und Informationen in einem Browser bzw. in einem Endgerät gespeichert und dann ausgelesen werden. Zu den erhobenen Angaben gehören insbesondere besuchte Websites und dort genutzte Elemente sowie technische Auskünfte, wie etwa der verwendete Browser, das benutzte Computersystem sowie Angaben zu Nutzungszeiten. Sofern sich Nutzer in die Erhebung ihrer Standortdaten uns gegenüber oder gegenüber den Anbietern der von uns eingesetzten Dienste einverstanden erklärt haben, ist auch die Verarbeitung von Standortdaten möglich.

Darüber hinaus werden die IP-Adressen der Nutzer gespeichert. Jedoch nutzen wir ein IP-Masking-Verfahren (d. h. Pseudonymisierung durch Kürzung der IP-Adresse) zum Schutz der Nutzer. Generell werden die im Rahmen von Webanalyse, A/B-Testings und Optimierung keine Klardaten der Nutzer (wie z. B. E-Mail-Adressen oder Namen) gespeichert, sondern Pseudonyme. Das heißt, wir kennen nicht die tatsächliche Identität der Nutzer, sondern nur die zum Zweck der jeweiligen Verfahren in deren Profilen gespeicherten Angaben.

Wir verarbeiten folgende personenbezogene Daten:

Nutzungsdaten (z. B. Seitenaufrufe und Verweildauer, Klickpfade, Nutzungsintensität und -frequenz, verwendete Gerätetypen und Betriebssysteme, Interaktionen mit Inhalten und Funktionen)

Meta-, Kommunikations- und Verfahrensdaten (z. B. anonymisierte IP-Adresse, Zeitangaben, Identifikationsnummern, beteiligte Personen)

Wir nutzen die personenbezogenen Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d. h. Interesse an effizienten, wirtschaftlichen und empfängerfreundlichen Leistungen) gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.

Datenverarbeitung in sozialen Netzwerken

Unternehmensseiten

Wir betreiben Unternehmensseiten in sozialen Netzwerken, um dort unter anderem mit Kunden und Interessenten zu kommunizieren, Sporteurope.TV als Marke zu repräsentieren und über die Produkte von Sporteurope.TV zu informieren.

Wir weisen darauf hin, dass dabei Nutzerdaten außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so zum Beispiel die Durchsetzung der Nutzerrechte erschwert werden könnte.

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungsformen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-out) verweisen wir auf die Datenschutzerklärungen und Angaben der Betreiber der jeweiligen sozialen Netzwerke.

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Betroffenenrechten weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur Letztere haben jeweils Zugriff auf die Nutzerdaten und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben. Sollten Nutzer dennoch Hilfe benötigen, dann können sie sich an uns wenden.

Nachfolgend finden Nutzer eine Liste mit Informationen zu den sozialen Netzwerken, auf denen DOSB Unternehmensseiten betreibt:

Facebook

Wir sind gemeinsam mit Meta Platforms Ireland Limited für die Erhebung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher unserer Facebook-Seite (sog. "Fanpage") verantwortlich.

Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen (siehe unter „Von dir und anderen getätigte und bereitgestellte Dinge" in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/privacy/policy/), sowie Informationen über die von den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten; siehe unter „Geräteinformationen" in der Facebook-Datenrichtlinie: https://www.facebook.com/privacy/policy/). Wie in der Facebook-Datenrichtlinie unter „Wie verwenden wir diese Informationen?" erläutert, erhebt und verwendet Facebook Informationen auch, um Analysedienste, so genannte "Seiten-Insights", für Seitenbetreiber bereitzustellen, damit diese Erkenntnisse darüber erhalten, wie Personen mit ihren Seiten und mit den mit ihnen verbundenen Inhalten interagieren.

Wir haben mit Facebook eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Informationen zu Seiten-Insights", https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen Facebook beachten muss und in der Facebook sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an Facebook richten). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit Facebook nicht eingeschränkt. Weitere Hinweise finden sich in den "Informationen zu Seiten-Insights" (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data). Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung durch und Übermittlung von Daten an Meta Platforms Ireland Limited, ein Unternehmen mit Sitz in der EU. Die weitere Verarbeitung der Daten liegt in der alleinigen Verantwortung von Meta Platforms Ireland Limited, was insbesondere die Übermittlung der Daten an die Muttergesellschaft Meta Platforms, Inc. in den USA betrifft.

Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland

Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) Website: https://www.facebook.com

https://www.facebook.com Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/privacy/policy/

LinkedIn

Wir sind gemeinsam mit LinkedIn Irland Unlimited Company für die Erhebung (jedoch nicht die weitere Verarbeitung) von Daten der Besucher, die zu Zwecken der Erstellung der „Page-Insights" (Statistiken) unserer LinkedIn-Profile erstellt werden, verantwortlich.

Zu diesen Daten gehören Informationen zu den Arten von Inhalten, die Nutzer sich ansehen oder mit denen sie interagieren, oder die von ihnen vorgenommenen Handlungen sowie Informationen über die von den Nutzern genutzten Geräte (z. B. IP-Adressen, Betriebssystem, Browsertyp, Spracheinstellungen, Cookie-Daten) und Angaben aus dem Profil der Nutzer, wie Berufsfunktion, Land, Branche, Hierarchieebene, Unternehmensgröße und Beschäftigungsstatus. Datenschutzinformationen zur Verarbeitung von Daten der Nutzer durch LinkedIn können den Datenschutzhinweisen von LinkedIn entnommen werden: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Wir haben mit LinkedIn Irland eine spezielle Vereinbarung abgeschlossen ("Page Insights Joint Controller Addendum (the 'Addendum')", https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum), in der insbesondere geregelt wird, welche Sicherheitsmaßnahmen LinkedIn beachten muss und in der LinkedIn sich bereit erklärt hat die Betroffenenrechte zu erfüllen (d. h. Nutzer können z. B. Auskünfte oder Löschungsanfragen direkt an LinkedIn richten). Die Rechte der Nutzer (insbesondere auf Auskunft, Löschung, Widerspruch und Beschwerde bei zuständiger Aufsichtsbehörde), werden durch die Vereinbarungen mit LinkedIn nicht eingeschränkt. Die gemeinsame Verantwortlichkeit beschränkt sich auf die Erhebung der Daten durch und die Übermittlung an die Ireland Unlimited Company, ein Unternehmen mit Sitz in der EU. Die weitere Verarbeitung der Daten obliegt ausschließlich der Ireland Unlimited Company, was insbesondere die Übermittlung der Daten an die Muttergesellschaft LinkedIn Corporation in den USA betrifft.

Dienstanbieter: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irland Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) Website: https://www.linkedin.com

https://www.linkedin.com Datenschutzerklärung: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Instagram

Soziales Netzwerk, ermöglicht das Teilen von Fotos und Videos, das Kommentieren und Favorisieren von Beiträgen, Nachrichtenversand, Abonnieren von Profilen und Seiten

Dienstanbieter: Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland

Meta Platforms Ireland Limited, Merrion Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irland Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) Website: https://www.instagram.com

https://www.instagram.com Datenschutzerklärung: https://privacycenter.instagram.com/policy/

YouTube

Soziales Netzwerk und Videoplattform

Dienstanbieter: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) Datenschutzerklärung: https://policies.google.com/privacy

https://policies.google.com/privacy Widerspruchsmöglichkeit (Opt-Out): https://myadcenter.google.com/personalizationoff

TikTok

Soziales Netzwerk

Dienstanbieter: TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland

TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Irland Rechtsgrundlagen: Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO)

Berechtigte Interessen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO) Website: https://www.tiktok.com/

https://www.tiktok.com/ Datenschutzerklärung: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/de

Im Rahmen des Betriebs unserer Online-Präsenzen in sozialen Netzwerken, ist es möglich, dass wir auf Informationen wie Statistiken über die Nutzung unserer Online-Präsenzen zugreifen, die vom Betreiber des sozialen Netzwerks zur Verfügung stellt. Diese Statistiken sind aggregiert und können insbesondere folgende Informationen enthalten:

demografische Informationen (z. B. Alter, Geschlecht, Region, Land)

beschäftigungsbezogene Informationen (z. B. Beruf, Funktion, Branche, Berufserfahrung, Unternehmensgröße)

Daten über die Interaktion mit unserer Online-Präsenz (z. B. Likes, Shares, Abonnements, Betrachten von Bildern und Videos)

die darüber verbreiteten Beiträge und Inhalte

Diese Informationen können auch Aufschluss darüber geben, welche Interessen die Nutzer haben und welche Inhalte und Themen für sie besonders relevant sind. Diese Informationen können auch verwendet werden, um das Design und unsere Aktivitäten und Inhalte auf den Online-Präsenzen anzupassen und sie für unser Publikum zu optimieren. Die Erhebung und Nutzung dieser Statistiken unterliegt der gemeinsamen Kontrolle mit dem Betreiber des jeweiligen sozialen Netzwerks.

Weitere Informationen über die gemeinsame Kontrolle, die Art und den Umfang dieser Statistiken und wie Nutzer das soziale Netzwerk kontaktieren können, finden Sie unter:

Facebook und Instagram

Informationen über Page Insights-Daten (https://en-gb.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data)

Informationen über Page Insights (https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)

LinkedIn

Page Insights Joint Controller Addendum (https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum)

Die Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO, um mit unseren Kunden in Kontakt zu bleiben und sie zu informieren sowie zur Durchführung von vorvertraglichen Maßnahmen mit Interessenten, und Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses an einer effektiven Information und Kommunikation mit den Nutzern.

Wir haben keinen Einfluss auf die Daten, die das soziale Netzwerk in eigener Verantwortung gemäß den Nutzungsbedingungen verarbeitet. Wir möchten jedoch darauf hinweisen, dass bei dem Besuch der Online-Präsenz Daten über Ihr Nutzungsverhalten an den Betreiber des sozialen Netzwerks übermittelt werden. Der Betreiber des sozialen Netzwerks selbst verarbeitet die Informationen ggf. zur Erstellung von detaillierteren Statistiken und für eigene Marktforschungs- und Werbezwecke, auf die wir keine Kontrolle haben. Zu diesem Zweck werden Cookies und andere Identifizierungsmerkmale auf den Computern der betroffenen Personen gespeichert. Auf der Grundlage dieser Nutzungsprofile werden dann Werbeanzeigen innerhalb des sozialen Netzwerks, aber auch auf Websites Dritter angezeigt. Weitere Informationen finden Nutzer in der jeweiligen Datenschutzerklärung, die verlinkt ist.

Wenn wir personenbezogenen Daten beim Betrieb der Online-Präsenz des sozialen Netzwerks erhalten, stehen Nutzern die in dieser Datenschutzerklärung genannten Rechte zu. Wenn Nutzer ihre Rechte gegenüber dem Betreiber des sozialen Netzwerks geltend machen wollen, können sie sich direkt an den Betreiber wenden. Der Betreiber kennt die Einzelheiten des technischen Betriebs der Plattform und die damit verbundene Datenverarbeitung sowie die konkreten Zwecke der Datenverarbeitung und kann auf Wunsch entsprechende Maßnahmen ergreifen, wenn Nutzer von ihren Rechten Gebrauch machen. Wir unterstützen Nutzer gerne bei der Geltendmachung Ihrer Rechte, soweit dies möglich ist und leiten ihre Anliegen an den Betreiber des sozialen Netzwerks weiter.

Social-Media-Elemente mit Shariff-Lösung auf unserer Website

Auf der Website www.sporteurope.tv werden Elemente von sozialen Medien verwendet (z. B. Facebook, Twitter, Instagram).

Die Social-Media-Elemente können Nutzer in der Regel anhand der jeweiligen Social-Media-Logos erkennen. Um den Datenschutz auf unserer Website zu gewährleisten, verwenden wir diese Elemente nur zusammen mit der sogenannten „Shariff"-Lösung. Diese Anwendung verhindert, dass die auf dieser Website integrierten Social-Media-Elemente die personenbezogenen Daten von Nutzern schon beim ersten Betreten der Seite an den jeweiligen Anbieter übertragen.

Erst wenn Nutzer das jeweilige Social-Media-Element durch Anklicken der zugehörigen Schaltfläche aktivieren, wird eine direkte Verbindung zum Server des Anbieters hergestellt (Einwilligung). Sobald Nutzer das Social-Media-Element aktivieren, erhält der jeweilige Anbieter die Information, dass Nutzer mit ihrer IP-Adresse diese Website besucht haben. Wenn Nutzer gleichzeitig in ihrem jeweiligen Social-Media-Account (z. B. Facebook) eingeloggt sind, kann der jeweilige Anbieter den Besuch dieser Website ihrem Benutzerkonto zuordnen.

Das Aktivieren des Plugins stellt eine Einwilligung im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO und § 25 Abs. 1 TDDDG dar. Diese Einwilligung können Nutzer jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Der Einsatz des Dienstes erfolgt, um die gesetzlich vorgeschriebenen Einwilligungen für den Einsatz bestimmter Technologien einzuholen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO.

Kategorien von Empfängern

Nutzerdaten werden grundsätzlich von DOSB verarbeitet. In bestimmten Fällen werden Nutzerdaten an Dritte weitergegeben und von diesen verarbeitet. In folgenden Fällen können die Daten an Dritte weitergegeben werden:

Nutzer haben ihre ausdrückliche Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO erteilt

soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder erforderlich ist, insbesondere wenn dies aufgrund zur Rechtsverfolgung oder Rechtsdurchsetzung aufgrund behördlicher Ermittlungen, gerichtlicher Anordnungen und gerichtlicher Verfahren erforderlich ist (z.B. im Rahmen einer Betriebsprüfung durch die Finanzbehörden oder im Rahmen der Geldwäscheprävention), gem. Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO

soweit es zur Wahrung der Interessen der Nutzer oder von DOSB zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Nutzer ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an dem Unterbleiben der Weitergabe der Daten haben, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO

soweit es gesetzlich erforderlich ist, um die vertraglichen Verpflichtungen von DOSB zu erfüllen oder vorvertragliche Maßnahmen durchzuführen (z.B. um den Werbepartnern ihre Leistungen zu vergüten), gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO

Folgende Dienstleister können – neben den in dieser Datenschutzerklärung erwähnten – einen Teil der Datenverarbeitung durchführen. Dies umfasst insbesondere Rechenzentren; IT-Dienstleister; Agenturen; sowie Berater und Prüfer. In diesen Fällen sind die Dienstleister weisungsgebunden und erhalten die Daten nur in dem Umfang und für den Zeitraum, der für die Erbringung der Dienstleistung erforderlich ist. Die Dienstleister verfügen über geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Rechte der betroffenen Personen und werden von DOSB regelmäßig kontrolliert.

Datenübermittlung in Drittstaaten

Diese Datenschutzerklärung richtet sich an Nutzer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und explizit aus Deutschland, weshalb die vorgenannten Informationen, einschließlich der Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte, den Anforderungen der DSGVO, des BDSG, des TDDDG und anderer EU- und deutscher Gesetze entsprechen.

Für Nutzer außerhalb der Europäischen Union können aufgrund des für sie geltenden Rechts andere Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte relevant sein. Soweit erforderlich, holen wir jedoch immer die Zustimmung der Nutzer zur Verarbeitung ihrer Daten ein. Für die Ausübung der Rechte der Nutzer gelten je nach dem für sie geltenden Recht bestimmte Bedingungen und Ausnahmen. Je nach Rechtslage können oder müssen wir daher bestimmte Anfragen ablehnen.

Als Unternehmen mit Sitz in Deutschland werden beim Zugriff auf diese Website Endnutzerdaten in den Europäischen Wirtschaftsraum, einschließlich Deutschland, übertragen. Wenn wir Daten in andere Länder übermitteln, geschieht dies nur, wenn für diese Länder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht, Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden oder Ausnahmen bestehen. Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung wird angegeben, in welche Länder wir Daten übermitteln und inwieweit Angemessenheitsbeschlüsse z.B. für Übermittlungen in die USA vorliegen (wie EU-US, UK-US oder Swiss-US Data Privacy Framework). Die Nutzer können jederzeit Auskunft über die Empfänger ihrer Daten und die Maßnahmen erhalten, die zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus getroffen wurden. Um ihre Rechte auszuüben, können sich die Nutzer jederzeit an uns wenden, indem sie die in Abschnitt 1 angegebenen Kontaktdaten verwenden.

Speicherdauer

Enthält diese Datenschutzerklärung keine konkrete Aufbewahrungsfrist für bestimmte Datenverarbeitungen, verarbeiten oder speichern wir die personenbezogenen Daten nur so lange, bis der Zweck für die betreffende Datenverarbeitung entfällt. Wenn betroffene Personen berechtigterweise die Löschung der betreffenden personenbezogenen Daten verlangen oder ihre zuvor erteilte Einwilligung zur Verarbeitung der betreffenden personenbezogenen Daten widerrufen, werden wir diese Daten löschen, es sei denn, es gibt andere gesetzlich zulässige Gründe für die Speicherung der betreffenden personenbezogenen Daten. Rechtlich zulässige Gründe können insbesondere steuer- oder handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen sein. Liegen solche Gründe vor, werden die betreffenden personenbezogenen Daten gelöscht, sobald diese Gründe nicht mehr bestehen.

Rechte der Betroffenen

Überblick über Betroffenenrechte

Soweit wir als Verantwortlicher personenbezogene Daten verarbeiten, haben Nutzer als betroffene Person die nachfolgenden Rechte, wenn die entsprechenden gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind:

Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO):

Weitere Informationen zum Widerruf finden Sie unter Abschnitt 12.2.

Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO):

Weitere Informationen zum Widerspruch finden betroffene Personen unter Punkt 12.2.

Recht auf Auskunft durch die betroffene Person (Art. 15 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, eine Kopie der von uns über sie gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen.

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten zu berichtigen, wenn sie der Ansicht sind, dass die von uns gespeicherten Informationen unrichtig sind.

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, von uns die Löschung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn sie der Ansicht sind, dass wir nicht berechtigt sind, diese zu speichern.

Recht auf Einschränkung (Art. 18 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken.

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, ihre personenbezogenen Daten, die wir über sie gespeichert haben, zu erhalten und diese Daten an einen anderen Verantwortlichen zu übermitteln.

Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Recht auf Widerruf der Einwilligung (Art. 7 Abs. 3 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, ihre Einwilligung zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten (soweit diese Verarbeitung auf einer zuvor eingeholten Einwilligung beruht) jederzeit zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf dieser Einwilligung beruhende Datenverarbeitung nicht mehr mit Wirkung für die Zukunft fortsetzen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. Möchte die betroffene Person von ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, so genügt eine formlose Mitteilung an die oben unter Abschnitt 1 genannten Kontaktdaten.

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung ihrer Daten Widerspruch einzulegen, wenn wir die Daten der Betroffenen auf der Grundlage berechtigter Interessen verarbeiten. Handelt es sich um einen Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten zu Zwecken des Direktmarketings, hat die betroffene Person ein allgemeines Widerspruchsrecht, das von uns auch ohne Angabe von Gründen umgesetzt wird. Möchte die betroffene Person von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine formlose Mitteilung an die oben unter Abschnitt 1 genannten Kontaktdaten.

Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO):

Betroffene Personen haben das Recht, eine Beschwerde bei einer beliebigen Datenschutzbehörde innerhalb der EU einzureichen, z. B. bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres Wohnsitzes, ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes. Die für DOSB New Media GmbH zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)

Promenade 18, 91522 Ansbach, Deutschland

Hinweis zum Datenschutzrecht außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)

Diese Datenschutzerklärung ist an Nutzer aus dem Europäischen Wirtschaftsraum und explizit aus Deutschland gerichtet, weshalb die genannten Informationen, einschließlich der Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte, den Anforderungen der DSGVO, des BDSG, des TDDDG und anderen EU- und deutschen Gesetzen entsprechen.

Für Nutzer außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums können ausgehend von dem für sie anwendbaren Recht andere gesetzliche Rechtsgrundlagen und Betroffenenrechte einschlägig sein. Soweit erforderlich, holen wir jedoch stets die Einwilligung der Nutzer zur Verarbeitung ihrer Daten ein. Für die Ausübung der Rechte der Nutzer gelten ausgehend von dem für sie anwendbaren Recht bestimmte Voraussetzungen und Ausnahmen. Je nach Rechtslage kann bzw. muss DOSB daher bestimmte Anfragen ablehnen.

Als Unternehmen mit Sitz in Deutschland erfolgt beim Aufruf dieser Website eine Übermittlung der Nutzerdaten in den Europäischen Wirtschaftsraum, einschließlich Deutschland. Soweit wir Daten in andere Länder übermitteln, erfolgt dies nur, wenn für diese Länder ein angemessenes Datenschutzniveau besteht, Sicherungsmaßnahmen getroffen wurden oder Ausnahmeregelungen existieren. Im Rahmen dieser Datenschutzerklärung wird angegeben, in welche Länder wir Daten übermitteln und inwiefern Angemessenheitsbeschlüsse für etwa die Übermittlung in die USA getroffen wurden (wie etwa EU-US, UK-US oder Swiss-US Data Privacy Framework). Nutzer können jederzeit Auskunft über die Empfänger ihrer Daten und die Maßnahmen zur Gewährleistung eines angemessenen Datenschutzniveaus erhalten. Zur Ausübung ihrer Rechte können sich die Nutzer jederzeit an uns unter den in Abschnitt 1 genannten Kontaktdaten wenden.

Änderungen dieser Datenschutzerklärung

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.

Letzter Stand: 09.04.2026