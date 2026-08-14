Lors de l'International Summer Hockey Cup, les Lakers Kärnten affrontent les Graz99ers Huskies. Le match sera diffusé en direct sur sporteurope.tv. Note concernant le livestream : seules des pauses courtes sont prévues entre les matchs. Si le match précédent dure plus longtemps, le début de cette diffusion peut être retardé en conséquence. Jusqu'au début, l'image d'aperçu reste visible. Dès que nous passons en direct, le lecteur bascule vers le livestream. Veuillez ensuite appuyer sur le bouton de lecture pour démarrer la diffusion.