3. Liga: Siegtreffer in letzter Minute

Video-Highlight der Partie HC Oppenweiler/Backnang vs. HSG Krefeld Niederrhein in der Aufstiegsrunde der 3. Handball-Liga am 21.05.2022. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball #liga3 #dhb #aufstiegsrunde @deutscherhandballbund @3-handball-liga @hsg-krefeld-niederrhein-maenner @hcob-maenner