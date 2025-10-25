Kreisklasse Nord 1 Männer: BC Schretzheim G2 - Kegelverein Neuburg G3
@bc-schretzheim
@bcs-kegeln
@bc-schretzheim
@bcs-kegeln
Sportkegeln
Vorbereitungsspiel: BC Schretzheim Frauen 1 vs. Firepins Essingen Frauen 1
BC Schretzheim293154·
Sportkegeln
Kreisklasse Nord 1, Männer: BC Schretzheim G2 - SH Ichenhausen-GZ G2
BC Schretzheim293154·
Sportkegeln
Bezirksoberliga Schwaben - Frauen, BC Schretzheim G1 - KV Neuburg G1
BC Schretzheim293154·
Sportkegeln
Bezirksoberliga Schwaben, Frauen: BC Schretzheim G2 : SC Mühlried G3
BC Schretzheim293154·