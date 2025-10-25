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Kreisklasse Nord 1 Männer: BC Schretzheim G2 - Kegelverein Neuburg G3

BC Schretzheim293154
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UPCOMING

Die gemischte Männermannschaft beginnt die Saison mit einem Heimspiel. Man darf gespannt sein wie sich die Männer schlagen - haben doch einige ehemalige und länger pausierende Akteure wieder zur Kegel gegriffen und wollen es nochmals wissen. Das Können ist da, doch fehlt noch die eine oder andere Trainingseinheit um wieder in die alte Form zu kommen. Zum Auftakt soll gleich ein Sieg gelingen.
@bc-schretzheim
@bcs-kegeln

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