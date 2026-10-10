10.10.26 🤾🏻‍♀️ RLOS Berliner TSC-SV Grün Weiß Schwerin

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Spieltag Nr. 5 in der Regionalliga Ostsee Spree

Der Berliner TSC empfängt den SV Grün Weiß Schwerin

Anwurf ist um 17:00 Uhr

Seelenbinderhalle im Velodrom Handball

Berliner TSC - Handball ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.