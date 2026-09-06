Premium-Livestream Pay per View 8,90 € DEL2: Tagespass 26.12.2026 12,90 € DEL2: All-Access-Pass Monatszahlung 34,90 € mtl. Auswärtspass 26/27 Weiden 199,00 € Teampass 26/27 Bietigheim 379,00 € Teampass 26/27 Weiden 379,00 € DEL2: All-Access-Pass Einmalzahlung 409,00 € jährlich Weiter Bietigheim Steelers vs. Blue Devils Weiden Bietigheim Steelers 26.12.26, 15:30 Uhr UPCOMING Ab 8,90 € Folgen Deutsche Eishockey Liga 2: Video-Livestream des Spiels Bietigheim Steelers vs. Blue Devils Weiden. @del2EishockeyDeutsche Eishockey Liga 2Bietigheim SteelersBlue Devils WeidenBietigheim Steelers ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.