🎯 1. Bundesliga Luftgewehr Nord – live aus Gelsenkirchen!

Verfolge die Begegnungen des 7. Wettkampftages am 06.12.2026.



📅 Datum: 06.12.2026

📍 Austragungsort: Sportpark Schürenkamp, Gelsenkirchen

🔴 Streambeginn: 09:30 Uhr



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🏆 BEGEGNUNGEN & ZEITPLAN

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



10:00 Uhr | Ohligser SGem 75/03 vs. SV Kamen

11:30 Uhr | SSV St. Hubertus Elsen vs. SSG Kevelaer

13:00 Uhr | BSV Buer-Bülse vs. Wissener SV



Alle Uhrzeiten sind geplante Startzeiten. Verzögerungen im Wettkampfablauf sind möglich.



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

💬 SEI DABEI

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



Für welchen Verein drückst du die Daumen? Schreib es in den Livechat!



Abonniere den Kanal, damit du die nächsten Übertragungen nicht verpasst.



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🤝 VERANSTALTER & PARTNER

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



Ausrichtender Verein: BSV Buer-Bülse

🌐 https://bsv-buer-buelse.de/



Unterstützt von:

Walther

Meyton

Veltins

Capapie

ELE

H&N

Centra MEC

Gelsensport



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

🎥 PRODUKTION

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━



Lucas Meiner Digital Services





#Sportschie ßen #Sportschiessen #Luftgewehr #Bundesliga #DSB #Schuetzenbund #Deutscher-Schuetzenbund

@deutscher-schuetzenbund @bundesliga-sportschiessen