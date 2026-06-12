Sportschießen
🔴 LIVE | 1. Bundesliga Luftgewehr Nord | BSV Buer-Bülse | 7. Wettkampftag
Verfolge die Begegnungen des 7. Wettkampftages am 06.12.2026.
📅 Datum: 06.12.2026
📍 Austragungsort: Sportpark Schürenkamp, Gelsenkirchen
🔴 Streambeginn: 09:30 Uhr
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🏆 BEGEGNUNGEN & ZEITPLAN
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10:00 Uhr | Ohligser SGem 75/03 vs. SV Kamen
11:30 Uhr | SSV St. Hubertus Elsen vs. SSG Kevelaer
13:00 Uhr | BSV Buer-Bülse vs. Wissener SV
Alle Uhrzeiten sind geplante Startzeiten. Verzögerungen im Wettkampfablauf sind möglich.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
💬 SEI DABEI
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Für welchen Verein drückst du die Daumen? Schreib es in den Livechat!
Abonniere den Kanal, damit du die nächsten Übertragungen nicht verpasst.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🤝 VERANSTALTER & PARTNER
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Ausrichtender Verein: BSV Buer-Bülse
🌐 https://bsv-buer-buelse.de/
Unterstützt von:
Walther
Meyton
Veltins
Capapie
ELE
H&N
Centra MEC
Gelsensport
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
🎥 PRODUKTION
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Lucas Meiner Digital Services
#Sportschie ßen #Sportschiessen #Luftgewehr #Bundesliga #DSB #Schuetzenbund #Deutscher-Schuetzenbund
@deutscher-schuetzenbund @bundesliga-sportschiessen