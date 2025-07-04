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Luxiaojun German Weightlifting Open | Zeilsheim Luxiaojun GWL Friday

Bundesverband Deutscher Gewichtheber e.V.
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Live from Zeilsheim, Frankfurt – The Luxiaojun GWL Open brings elite weightlifting to the stage! 🏋️‍♂️🔥

Gewichtheben
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