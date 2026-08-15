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Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Waller/Pristauz (AUT) - Highlights

CEV Beach Euro 2026
CEV Beach Euro 2026

HIGHLIGHTS

Highlights vom Spiel Rotar/Gauthier-Rat (FRA) vs. Waller/Pristauz (AUT) im Rahmen der Beachvolleyball Europameisterschaft 2026 am 15.08.2026 um 11:00 Uhr #beachvolleyball

Beachvolleyball
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