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Kölner Haie vs. Herning Blue Foxes

Champions Hockey League
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Champions Hockey League: Video-Livestream des Spiels Kölner Haie vs. Herning Blue Foxes. @champions-hockey-league #eishockey

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