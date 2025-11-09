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Eishockey

Trostberg Chiefs vs. ERSC Ottobrunn (Landesliga)

TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs)

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Es geht wieder los: Die Trostberg Chiefs bestreiten ihr erstes Heimspiel der Saison gegen den ERSC Ottobrunn.

📅 Freitag, 06.11.2026
🕖 Spielbeginn: 19:00 Uhr
📍 Rainer-Roßmanith-Freiluftstadion, Trostberg

Sei live dabei und unterstütze die Chiefs! Falls du es nicht ins Stadion schaffst, kannst du das Spiel hier auf SPORT EUROPE.TV verfolgen. Auf geht’s, Chiefs! 🏒

Eishockey
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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