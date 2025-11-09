Hol dir diesen Livestream für nur 6,50 €

Es geht wieder los: Die Trostberg Chiefs bestreiten ihr erstes Heimspiel der Saison gegen den ERSC Ottobrunn.



📅 Freitag, 06.11.2026

🕖 Spielbeginn: 19:00 Uhr

📍 Rainer-Roßmanith-Freiluftstadion, Trostberg



Sei live dabei und unterstütze die Chiefs! Falls du es nicht ins Stadion schaffst, kannst du das Spiel hier auf SPORT EUROPE.TV verfolgen. Auf geht’s, Chiefs! 🏒 Eishockey

TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.