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Eishockey
Trostberg Chiefs vs. ERSC Ottobrunn (Landesliga)
📅 Freitag, 06.11.2026
🕖 Spielbeginn: 19:00 Uhr
📍 Rainer-Roßmanith-Freiluftstadion, Trostberg
Sei live dabei und unterstütze die Chiefs! Falls du es nicht ins Stadion schaffst, kannst du das Spiel hier auf SPORT EUROPE.TV verfolgen. Auf geht’s, Chiefs! 🏒
TSV 1863 Trostberg, Abteilung Eishockey (Chiefs) ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.
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