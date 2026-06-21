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Taekwondo · Deutsche Taekwondo Union e.V
Taekwondo
Fläche 4: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Junioren & Para
Deutsche Taekwondo Union e.V· 21.06.26, 07:00 Uhr
Fläche 3: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Junioren & Para
Fläche 2: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Junioren & Para
Fläche 1: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Junioren & Para
Fläche 4: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Kadetten & Masters
Deutsche Taekwondo Union e.V· 20.06.26, 07:00 Uhr
Fläche 2: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Kadetten
Fläche 3: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Kadetten
Fläche 1: Deutsche Meisterschaft Taekwondo Kadetten & Masters