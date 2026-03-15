Handball
Haushahn Final4: HSG Bensheim/Auerbach vs. Borussia Dortmund - Finale
HSG Bensheim/Auerbach Frauen·
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Haushahn Final4: HSG Bensheim/Auerbach vs. Borussia Dortmund - Finale
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Haushahn Final4: Borussia Dortmund vs. HSG Blomberg-Lippe - Halbfinale
Borussia Dortmund Frauen·
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Highlights: HSG Bensheim/Auerbach vs. Sport-Union Neckarsulm - Hitziges Match!
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Highlights: Sport-Union Neckarsulm vs. FRISCH AUF Göppingen - Pokal Derby bis zum Ende spannend
DHB-Pokal der Frauen·
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DHB-Pokal Frauen: Bensheim/Auerbach mit Kantersieg & Zwickau souverän: Die Highlights vom DHB-Pokal Wochenende
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Fackel Freitag Saison 2023/24 #25: Die härtesten Fackeln des vergangenen Spieltags
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DHB-Pokal der Frauen: Sensation im Finale, Metzingen entthront Bietigheim - Highlights
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DHB-Pokal der Frauen: Thüringen & Bietigheim kämpfen um den Finaleinzug - Highlights
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DHB-Pokal der Frauen: Oldenburg und Metzingen liefern sich Siebenmeter-Krimi - Highlights
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DHB-Pokal der Frauen: Bietigheim mit Machtdemonstration, Thüringer HC schlägt Bensheim - die Highlights der 3. Runde
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DHB-Pokal der Frauen: Das Final Four kann kommen - Die Viertelfinalisten stehen fest!
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DHB-Pokal der Frauen: Rettungstat mit Maximaleinsatz! Winkelmann verhindert Tor
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DHB-Pokal der Frauen: Doppeltes Highlight! Moreschi fängt Heber und wirft Tor
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DHB-Pokal der Frauen: Platziert ins Eck! Buchholz mit Traum-Treffer von Außen
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DHB-Pokal der Frauen: van Beurden trifft übers komplette Feld ins leere Tor
Buxtehuder SV Frauen·
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DHB-Pokal: Die Zusammenfassung der ersten Runde im DHB-Pokal der Frauen
Alsco Handball Bundesliga Frauen·
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DHB-Pokal der Frauen - Die Auslosung der Halbfinalbegegnungen des Haushahn Final4
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DHB-Pokal der Frauen: Kempa, No-Look Pässe und starke Paraden - die Highlights der 2. Runde
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DHB-Pokal der Frauen: In letzter Sekunde! Thüringer HC zittert sich ins Halbfinale
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