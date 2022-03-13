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3. Liga: Staffel C - SC DHFK Leipzig II vs. TuS Vinnhorst von 1956

SC DHfK Leipzig Männer II
SC DHfK Leipzig Männer II

Video-Livestream der Partie SC DHFK Leipzig II vs. TuS Vinnhorst von 1956 in der Staffel C der 3. Handball-Liga am 13.03.2022. Das Livestream-Ticket für dieses Spiel kostet 4,50€. Die Vereine werden an dem Erlös direkt beteiligt - wähle mit dem Kauf des Tickets ganz einfach aus, welchen Verein du unterstützen möchtest. #handball   #liga3 #dhb   #staffel-c @deutscherhandballbund   @3-handball-liga @dhfkhandballnachwuchs @tus-vinnhorst

HandballSC DHfK Leipzig Männer IITuS Vinnhorst Männer3. Liga Handball Männer
SC DHfK Leipzig Männer II ist verantwortlich für die Liveproduktion, Kommentar und Chatmoderation.

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