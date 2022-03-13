3. Liga: Staffel C - SC DHFK Leipzig II vs. TuS Vinnhorst von 1956

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Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DHfK Leipzig II vs. HSG Eider Harde
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DHfK Leipzig II vs. HG Hamburg-Barmbek
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DHFK Leipzig II vs. MTV Braunschweig
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DhfK Leipzig II vs. Sportfreunde Söhre von 1947
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DhfK Leipzig II vs. SV 04 Plauen-Oberlosa
SC DHfK Leipzig Männer II·
Handball
3. Liga: Staffel Nord-Ost - SC DhfK Leipzig II vs. SC Magdeburg II
SC DHfK Leipzig Männer II·