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Eiskunstlauf · Dresdner Eislauf-Club e. V.
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Eiskunstlauf
Freizeitpokal 2026 - 22.03.2026
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 22.03.26, 08:00 Uhr
Freizeitpokal 2026 - 21.03.2026 Teil 2
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 21.03.26, 14:00 Uhr
Freizeitpokal 2026 - 21.03.2026 Teil 1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 21.03.26, 07:50 Uhr
Freizeitpokal 2026 - 20.03.2026
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 20.03.26, 15:45 Uhr
Kleine Offene Sächsische Meisterschaften 2026 - 01.02.26
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 01.02.26, 08:15 Uhr
Kleine Offene Sächsische Meisterschaften 2026 - 31.01.26
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 31.01.26, 08:15 Uhr
Landesjugendspiele 2026 - 24.01.2026
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 24.01.26, 08:15 Uhr
Offene Sächsische Meisterschaften 18.01.26 Tag 3
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 18.01.26, 08:15 Uhr
Offene Sächsische Meisterschaften 17.01.26 Tag 2/2
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 17.01.26, 16:04 Uhr
Offene Sächsische Meisterschaften 17.01.26 Tag 2/1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 17.01.26, 08:15 Uhr
Offene Sächsische Meisterschaften 16.01.2026 Tag 1
Dresdner Eislauf-Club e. V.· 16.01.26, 13:45 Uhr