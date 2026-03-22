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Dresdner Eislauf-Club e. V.

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Spielplan und nächste Livestreams

Freitag, 16. OktoberFr 16. Oktober

Samstag, 17. OktoberSa 17. Oktober

Sonntag, 18. OktoberSo 18. Oktober

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