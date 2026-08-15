Anker Cup 2026 - Saturday

⚓️ Anker Cup 2026 – Handball-Emotionen hautnah erleben

Erlebe zwei Tage voller Spannung, Leidenschaft und hochklassigem Handball beim Anker Cup 2026! Am 15. und 16. August 2026 verwandelt sich die Halle in den Mittelpunkt des norddeutschen Handballs.



Freu dich auf packende Duelle, intensive Zweikämpfe und echte Gänsehaut-Momente. Mehrere ambitionierte Teams treffen im Rahmen dieses hochkarätigen Vorbereitungsturniers aufeinander und liefern dir Handball auf Top-Niveau.