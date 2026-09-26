@basketball-loewen-erfurt
Spieltag 1
Dragons Rhöndorf vs. Basketball Löwen Erfurt
Dragons Rhöndorf· 9/26/26, 4:45 PM
13:45
Basketball · Bayer Giants Leverkusen
14:45
Basketball · Basketball Lions
16:45
Basketball · TV Langen
15:15
Basketball · SV Fellbach Flashers
Basketball
ProB Süd: BBC Coburg vs. CATL Basketball Löwen
BBC Coburg· 3/28/26, 5:15 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. TV Langen
Basketball Lions· 3/22/26, 3:45 PM
ProB Süd: TSV Oberhaching Tropics vs. CATL Basketball Löwen
TSV Oberhaching Tropics· 3/15/26, 2:45 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. SKYLINERS Juniors
Basketball Lions· 3/7/26, 5:15 PM
ProB Süd: OrangeAcademy vs. CATL Basketball Löwen
OrangeAcademy· 2/21/26, 4:45 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Ahorn Camp Baskets
Basketball Lions· 2/15/26, 3:45 PM
ProB Süd: BG Hessing Leitershofen vs. CATL Basketball Löwen
BG Hessing Leitershofen· 2/7/26, 6:15 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Porsche BBA Ludwigsburg
Basketball Lions· 2/1/26, 3:45 PM
ProB Süd: Dresden Titans vs. CATL Basketball Löwen
Dresden Titans· 1/25/26, 3:45 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. SV Fellbach Flashers
Basketball Lions· 1/18/26, 4:45 PM
ProB Süd: FC Bayern Basketball II vs. CATL Basketball Löwen
FC Bayern Basketball II· 1/9/26, 6:15 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. VR-Bank Würzburg Baskets Akademie
Basketball Lions· 1/4/26, 3:45 PM
ProB Süd: SKYLINERS Juniors vs. CATL Basketball Löwen
SKYLINERS Juniors· 12/13/25, 5:45 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. BG Hessing Leitershofen
Basketball Lions· 12/7/25, 3:45 PM
ProB Süd: Porsche BBA Ludwigsburg vs. CATL Basketball Löwen
Porsche BBA Ludwigsburg· 11/23/25, 1:45 PM
ProB Süd: TV Langen vs. CATL Basketball Löwen
TV Langen· 11/16/25, 4:45 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. TSV Oberhaching Tropics
Basketball Lions· 11/14/25, 5:15 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. OrangeAcademy
Basketball Lions· 11/9/25, 3:45 PM
ProB Süd: SV Fellbach Flashers vs. CATL Basketball Löwen
SV Fellbach Flashers· 11/1/25, 4:15 PM
ProB Süd: CATL Basketball Löwen vs. Dresden Titans
Basketball Lions· 10/26/25, 3:45 PM
ProB Süd: Ahorn Camp Baskets vs. CATL Basketball Löwen
Ahorn Camp Baskets· 10/11/25, 5:15 PM
ProB Playoffs: Gartenzaun24 Baskets Paderborn vs. CATL Basketball Löwen - Achtelfinale - Spiel 1
Paderborn Baskets· 4/20/25, 5:15 PM
ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. Skyliners Juniors
TEAM EHINGEN URSPRING· 2/1/25, 4:45 PM
ProB Süd: TEAM EHINGEN URSPRING vs. CATL Basketball Löwen
TEAM EHINGEN URSPRING· 1/18/25, 4:45 PM
BBC Coburg· 12/21/24, 5:41 PM
ProB Süd: Rheinstars Köln vs. CATL Basketball Löwen
RheinStars Köln· 11/2/24, 4:45 PM
ProB Süd: Dragons Rhöndorf vs. CATL Basketball Löwen
Dragons Rhöndorf· 10/19/24, 4:45 PM
ProB: TSV Oberhaching Tropics vs. CATL Basketball Löwen
TSV Oberhaching Tropics· 1/20/24, 5:45 PM
Dragons Rhöndorf· 1/13/24, 5:45 PM
Team Ehingen Urspring vs. CATL Basketball Löwen
TEAM EHINGEN URSPRING· 10/21/23, 3:45 PM
BBC Coburg· 10/3/23, 1:43 PM