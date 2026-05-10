@bcrot
Billiards
Livestream 10.05.2026, 11.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 5/10/26, 8:55 AM
Livestream 18.04.2026, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 4/18/26, 11:52 AM
Livestream 30.11.2025, 11.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 11/30/25, 9:55 AM
Livestream 29.11.2025, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 11/29/25, 12:55 PM
Livestream 14.09.2025, 11.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 9/14/25, 8:53 AM
Livestream 13.09.2025, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 9/13/25, 11:55 AM
Landes-Einzelmeisterschaft Dreiband - 1. Klasse
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 6/1/25, 7:55 AM
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 5/31/25, 7:55 AM
Livestream 10.05.2025, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 5/10/25, 11:56 AM
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 5/10/25, 11:55 AM
Livestream 30.03.2025, 11.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 3/30/25, 8:55 AM
Livestream 29.03.2025, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 3/29/25, 12:55 PM
Livestream 15.02.2025, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 2/15/25, 12:55 PM
Livestream 19.01.2025, 11.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 1/19/25, 9:55 AM
Livestream 18.01.2025, 14.00 Uhr
Billardclub Rothebusch 1941 e.V.· 1/18/25, 12:55 PM