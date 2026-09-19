 Skip to content

Premium Livestream

Get this livestream for only €3.90

Visa MasterCard, PayPal, Sofortüberweisung

Borussia Dortmund II vs. HSG Bensheim/Auerbach II

Borussia Dortmund Women II
Borussia Dortmund Women II

UPCOMING From €3.90

. Handball League Women: Video livestream of the match Borussia Dortmund II vs. HSG Bensheim/Auerbach II. @3-handball-liga-frauen

Handball3. Handball-Liga FrauenBorussia Dortmund Women IIHSG Bensheim/Auerbach II
Borussia Dortmund Women II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.

More videos by Borussia Dortmund Women II

Related Profiles

You have too many active devices

Du hast das Gerätelimit erreicht.