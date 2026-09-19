Premium Livestream Get this livestream for only €3.90 Pay per View €3.90 Continue Borussia Dortmund II vs. HSG Bensheim/Auerbach II Borussia Dortmund Women II 2/28/27, 2:45 PM UPCOMING From €3.90 Follow . Handball League Women: Video livestream of the match Borussia Dortmund II vs. HSG Bensheim/Auerbach II. @3-handball-liga-frauenHandball3. Handball-Liga FrauenBorussia Dortmund Women IIHSG Bensheim/Auerbach IIBorussia Dortmund Women II is responsible for live signal, commentators and chat-moderation.