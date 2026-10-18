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1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
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Bundesliga Sportschießen des Deutschen Schützenbundes
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1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
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1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 1. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
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1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V.(11.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (10.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 2. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
Bundesliga Sportschießen·
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1. Bundesliga Süd Luftgewehr - 1. Wettkampftag - FSG "Der Bund"
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1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V.(11.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (10.10.26)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Süd - Luftpistole - 6. Wettkampftag - FSG Kempten
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1. Bundesliga Süd - Luftpistole - 5. Wettkampftag - FSG Kempten
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1. Bundesliga Süd - Luftgewehr - 4. Wettkampftag - FSG Kempten
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1. Bundesliga Süd - Luftgewehr - 3. Wettkampftag - FSG Kempten
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1. Bundesliga Luftpistole - SV Bassum v. 1848 e.V.
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Luftpistole - SV Bassum v. 1848 e.V.
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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1. Bundesliga Luftpistole beim SV Bassum 1848 e.V. (05.01.25)
Schützenverein Bassum v. 1848 e.V.·
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2. BuLi LG Süd Tag 6 - Gemütlichkeit Mertingen : Dynamit Fürth 2
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2. BuLi LG Süd Tag 5 - SV Petersaurach 2 : Gemütlichkeit Mertingen
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