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Mol/Sorum (NOR) vs. van de Welde/de Groot (NED) - Highlights

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

HIGHLIGHTS

Highlights from the match Mol/Sorum (NOR) vs. van de Welde/de Groot (NED) as part of the Beach Volleyball European Championship 2026 on 08/15/2026 at 12:15 #beachvolleyball

Beach volleyball
This video is only available Germany.

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