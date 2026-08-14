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Stam/Schoon (NED) vs. Müller/Tillmann (GER) - Highlights

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

Yesterday, 10:09 AM

Highlights of the match Stam/Schoon (NED) vs. Müller/Tillmann (GER) as part of the Beach Volleyball European Championship 2026 on 08/14/2026 at 10:00 #beachvolleyball

Beach volleyball
This video is only available Germany.
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