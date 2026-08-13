goto content
  1. Home
  2. Beach volleyball
  3. CEV Beach Euro
  4. Elazar/Cuzmiciov (Israel) vs. Ehlers/Wüst (Germany) | Highlights

Elazar/Cuzmiciov (Israel) vs. Ehlers/Wüst (Germany) | Highlights

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

Yesterday, 6:56 PM

Highlights from the match Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) as part of the Beach Volleyball European Championship 2026 on 08/13/2026 at :45 PM #beachvolleyball

Beach volleyball
This video is only available Germany.
Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 2:40 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - Highlights

Yesterday, 12:36 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - Highlights

8/12/26, 1:22 PM

Beachvolleyball
Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - kommentiert von Daniel Höhr

8/12/26, 10:53 AM

Beachvolleyball
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 8:35 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights

Yesterday, 3:43 PM

Beachvolleyball
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 1:25 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Bock/Kunst (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Bock/Kunst (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights

8/12/26, 12:51 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) | Highlights
CEV Beach Euro 2026
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) | Highlights

Yesterday, 5:21 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights

Yesterday, 2:24 PM

Beachvolleyball

More videos by CEV Beach Euro

Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - kommentiert von Daniel Höhr

8/12/26, 10:53 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Sagstetter, J./Winter (GER) vs. Łosiak/Bryl (POL) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Sagstetter, J./Winter (GER) vs. Łosiak/Bryl (POL) - Highlights

Yesterday, 8:42 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) | Highlights
CEV Beach Euro 2026
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) | Highlights

Yesterday, 5:21 PM

Beachvolleyball
Sagstetter, J./Winter (GER) vs. Łosiak/Bryl (POL) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Sagstetter, J./Winter (GER) vs. Łosiak/Bryl (POL) - kommentiert von Daniel Höhr

Yesterday, 3:55 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights

Yesterday, 3:43 PM

Beachvolleyball
Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 2:40 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - Highlights

Yesterday, 2:32 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights

Yesterday, 2:24 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - Highlights

Yesterday, 1:51 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Svozilova/Stochlova (CZE) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Svozilova/Stochlova (CZE) - Highlights

Yesterday, 1:36 PM

Beachvolleyball
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Yesterday, 1:28 PM

Beachvolleyball
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 1:25 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - Highlights

Yesterday, 12:36 PM

Beachvolleyball
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Yesterday, 12:25 PM

Beachvolleyball
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 11:35 AM

Beachvolleyball
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Yesterday, 11:29 AM

Beachvolleyball

Related Profiles