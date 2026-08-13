goto content
  1. Home
  2. Beach volleyball
  3. CEV Beach Euro
  4. Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - Highlights

Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - Highlights

CEV Beach Euro
CEV Beach Euro

Today, 1:51 PM

Highlight video of the match Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) as part of the Beach Volleyball European Championship 2026 on 08/13/2026 at :30 PM #beachvolleyball

Beach volleyball
This video is only available Germany.
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Today, 11:29 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Waller/Pristauz (AUT) vs. Henning/Pfretzschner (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Waller/Pristauz (AUT) vs. Henning/Pfretzschner (GER) - Highlights

Yesterday, 1:57 PM

Beachvolleyball
Waller/Pristauz (AUT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Waller/Pristauz (AUT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 11:50 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights

Today, 3:43 PM

Beachvolleyball
Graudina, T./Samoilova, A. (LAT) vs. Hollas, H./Remmelg (EST) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Graudina, T./Samoilova, A. (LAT) vs. Hollas, H./Remmelg (EST) - kommentiert von Marc Lau

Yesterday, 7:45 AM

Beachvolleyball
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau

Today, 1:25 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Bock/Kunst (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Bock/Kunst (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights

Yesterday, 12:51 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights

Today, 2:24 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Mäder/Kernen (SUI) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Mäder/Kernen (SUI) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - Highlights

Today, 9:51 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Svozilova/Stochlova (CZE) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Svozilova/Stochlova (CZE) - Highlights

Today, 1:36 PM

Beachvolleyball

More videos by CEV Beach Euro

Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Ehlers/Wüst (GER) vs. Perusic/Dzavoronok (CZE) - kommentiert von Daniel Höhr

Yesterday, 10:53 AM

Beachvolleyball
Sagstetter, J./Winter (GER) vs. Łosiak/Bryl (POL) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Sagstetter, J./Winter (GER) vs. Łosiak/Bryl (POL) - kommentiert von Daniel Höhr

Today, 3:55 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - Highlights

Today, 3:43 PM

Beachvolleyball
Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Elazar/Cuzmiciov (ISR) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau

Today, 2:40 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - Highlights

Today, 2:32 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights

Today, 2:24 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Müller/Tillmann (GER) vs. Svozilova/Stochlova (CZE) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Svozilova/Stochlova (CZE) - Highlights

Today, 1:36 PM

Beachvolleyball
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Neuschaeferova/Maixnerova (CZE) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Today, 1:28 PM

Beachvolleyball
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Müller/Tillmann (GER) vs. Paul/Lippmann (GER) - kommentiert von Marc Lau

Today, 1:25 PM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - Highlights

Today, 12:36 PM

Beachvolleyball
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Hogenhout/Konink (NED) vs. Bock/Kunst (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Today, 12:25 PM

Beachvolleyball
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Kantor/Lejawa (POL) vs. Sagstetter, J./Winter (GER) - kommentiert von Marc Lau

Today, 11:35 AM

Beachvolleyball
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Daniel Höhr
CEV Beach Euro 2026
Tocs/Auziņš G. (LAT) vs. Henning/Pfretzschner, L. (GER) - kommentiert von Daniel Höhr

Today, 11:29 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Mäder/Kernen (SUI) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Mäder/Kernen (SUI) vs. Ittlinger/Grüne (GER) - Highlights

Today, 9:51 AM

Beachvolleyball
FREE HIGHLIGHTS
Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights
CEV Beach Euro 2026
Gottardi/Orsi Toth, R. (ITA) vs. Bock/Kunst (GER) - Highlights

Today, 8:57 AM

Beachvolleyball
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau
CEV Beach Euro 2026
Hölting Nilsson/Andersson, E (SWE) vs. Ehlers/Wüst (GER) - kommentiert von Marc Lau

Today, 8:35 AM

Beachvolleyball

Related Profiles