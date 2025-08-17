Beachsoccer
Beach Royals Düsseldorf vs. Rostocker Robben | DBM 2025 - Finale | Highlights
Deutsche Beachsoccer-Liga·
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Es wird wieder ernst für die besten Sandfußballer Deutschlands: Die Deutsche Beachsoccer-Liga startet am Wochenende vom 16./17. Mai (Munich Beach Resort) in die neue Spielzeit 2026.
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Real Münster vs. Bavaria Beach Bazis | DBM 2025 - Spiel um Platz 3 | Highlights
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